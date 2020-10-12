В Луганской области в течение одной ночи обнаружили четыре трупа с похожими травмами

В то время как в Запорожской области 10-летний мальчик зарезал своего отца, пытаясь заступиться за мать, в городах Лисичанск и Северодонецк Луганской области на протяжении суток выявили четыре трупа с похожими травмами.

Как передают Українські Новини, об этом на своей странице в Facebook сообщила глава пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, сообщение о первом трупе в Северодонецке поступило на специальную телефонную линию "102″ 10 октября в 00:43. Вблизи одного из домов по улице Федоренко было обнаружено тело 68-летней женщины с множественными телесными повреждениями.

Несколько позже в полицию Северодонецка поступило еще одно аналогичное сообщение — на проспекте Химиков граждане нашли труп 24-летнего мужчины.

"Полиция Луганщины проводит неотложные оперативно-розыскные и следственные мероприятия в рамках открытых уголовных производств по ст. 115 "Умышленное убийство" УК Украины", — написала Погукай.

Она также сообщила, что той же ночью в Лисичанске около 22:00 было найдено тело 40-летнего мужчины. Его труп обнаружили вблизи дома № 324 по улице Владимира Сосюры. По словам Погукай, полицейские выявили на теле убитого повреждение головы.

О четвертом теле в полиции не сообщили, однако, как пишет 6451, им оказался 18-летний парень, труп которого обнаружили в ночь с 10 на 11 октября в Лисичанске.

Отмечается, что на теле погибшего было множество телесных повреждений, в том числе сильный забой головы.

Как сообщали Українські Новини, ранее во Львове группа подросток напала и жестоко избила двух мужчин пенсионного возраста, в результате чего один из них скончался, а другой — впал в кому.

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