У Луганській області протягом однієї ночі виявили чотири трупи зі схожими травмами

У той час як в Запорізькій області 10-річний хлопчик зарізав свого батька, намагаючись заступитися за матір, в містах Лисичанськ і Сіверськодонецьк Луганської області протягом доби виявили чотири трупи зі схожими травмами.

Як передають Українські Новини, про це на своїй сторінці в Facebook повідомила глава пресслужби Головного управління Національної поліції України в Луганській області Тетяна Погукай.

За її словами, повідомлення про перший трупі в Сіверськодонецьку надійшло на спеціальну телефонну лінію "102" 10 жовтня о 00:43. Поблизу одного з будинків по вулиці Федоренко було виявлено тіло 68-річної жінки з множинними тілесними пошкодженнями.

Трохи пізніше в поліцію Сіверськодонецька надійшло ще одне аналогічне повідомлення - на проспекті Хіміків громадяни знайшли труп 24-річного чоловіка.

"Поліція Луганщини проводить невідкладні оперативно-розшукові та слідчі заходи в рамках відкритих кримінальних проваджень по ст. 115 "Умисне вбивство" КК України ", - написала Погукай.

Вона також повідомила, що тієї ж ночі в Лисичанську близько 22:00 було знайдено тіло 40-річного чоловіка. Його труп виявили поблизу будинку № 324 по вулиці Володимира Сосюри. За словами Погукай, поліційні виявили на тілі убитого пошкодження голови.

Про четверте тіло поліції не повідомили, однак, як пише 6451, ним виявився 18-річний хлопець, труп якого виявили в ніч з 10 на 11 жовтня в Лисичанську.

Зазначається, що на тілі загиблого було безліч тілесних ушкоджень, в тому числі сильний забій голови.

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