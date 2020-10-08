В Запорожской области 10-летний мальчик случайно зарезал отца во время ссоры родителей

В то время как на Харьковщине мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил беременную супругу, в Вольнянском районе Запорожской области 10-летний мальчик вмешался в ссору матери с отцом, что стало причиной гибели последнего.

Как передают Україньскі Новини, об этом сообщается пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской области.

Инцидент произошел в среду, 7 октября, в одном из населенных пунктов района. Около 15:00 в полицию поступило сообщение о трупе мужчины 1979 года рождения, который обнаружили в одном из домов по улице Преображенской.

Выяснилось, что мужчина погиб в результате ножевого ранения, которое ему нанес его 10-летний сын. Также было установлено, что инцидент произошел во время семейной ссоры. Мальчик попытался заступиться за мать и ударил отца ножом.

Удалось установить, что погибший мужчина нередко злоупотреблял алкоголем, а также находился на учете как лицо, виновное в домашнем насилии.

По факту смерти мужчины было открыто производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжается установлением всех обстоятельств происшествия.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Одессе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве работавшей в круглосуточной аптеке девушки-фармацевта.

Также сообщалось, что киевская полиция задержала подозреваемого в убийстве гардеробщицы Верховной Рады Украины.

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