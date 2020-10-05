В Киеве отец сжег своего 6-летнего ребенка в квартире после конфликта с женой

Трагедия произошла сегодня, 5 октября, в Киеве на проспекте Правды 31а, где отец сжег своего 6-летнего ребенка в кроватке после конфликта с женой, тогда как ранее сообщалось о том, что во Львове в жилом доме прогремел взрыв. Об этом сообщает dtp kiev ua на странице в Facebook. По предварительной информации, отец поджег квартиру, в которой находился его маленький ребенок. "...отец поджёг квартиру и закрыл в ней ребенка. Малыш задохнулся в дыму. На почве конфликта выгнал жену из квартиры и поджег детскую кроватку. Ребенку было 6 лет", – сообщает dtp kiev ua. Дополнительную информацию сообщает Telegram-канал Киев Оперативный. "В один из моментов, он вылез в окно и пожарные ему кричали "открой дверь", а он им в ответ сказал "сейчас, еще 5 минут" ... Говорят, что есть погибшие, в том числе – ребенок (который был в квартире) и сам мужчина.Информация уточняется", – сообщает Киев Оперативный. По другой информации, мужчина жив, его задержала полиция. Об этом сообщает Сегодня.