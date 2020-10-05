В Киеве отец сжег своего 6-летнего ребенка в квартире после конфликта с женой

Трагедия произошла сегодня, 5 октября, в Киеве на проспекте Правды 31а, где отец сжег своего 6-летнего ребенка в кроватке после конфликта с женой, тогда как ранее сообщалось о том, что во Львове в жилом доме прогремел взрыв. Об этом сообщает dtp kiev ua на странице в Facebook.

По предварительной информации, отец поджег квартиру, в которой находился его маленький ребенок.

"...отец поджёг квартиру и закрыл в ней ребенка. Малыш задохнулся в дыму. На почве конфликта выгнал жену из квартиры и поджег детскую кроватку.

Ребенку было 6 лет", – сообщает dtp kiev ua.

Дополнительную информацию сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

"В один из моментов, он вылез в окно и пожарные ему кричали "открой дверь", а он им в ответ сказал "сейчас, еще 5 минут" ...

Говорят, что есть погибшие, в том числе – ребенок (который был в квартире) и сам мужчина.

Информация уточняется", – сообщает Киев Оперативный.

По другой информации, мужчина жив, его задержала полиция. Об этом сообщает Сегодня.

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