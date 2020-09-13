Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер

Во Львове подростки избили двух пожилых мужчин, один из которых скончался, а второй впал в кому. Злоумышленников уже задержала полиция.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции области.

Полицейские уточнили, что в одном из заброшенных зданий Львова нашли тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти. В соседней комнате лежал мужчина с многочисленными телесными повреждениями.

Погибшим оказался житель Львова, которому 70 лет. Его товарищу – 60 лет. Его доставили в больницу. Мужчина впал в кому.

"Проведенными мероприятиями было установлено, что телесные повреждения погибший и его товарищ могли получить во время конфликта с неизвестными мужчинами, которые жестоко избили их. Благодаря профессиональной и слаженной работе сотрудников всех подразделений полиции, а также четкой координации действий, уже через несколько часов оперативники уголовного розыска Шевченковского отдела полиции установили личности и задержали 16-летнего львовянина и жителя Жовковщены в возрасте 18 лет, причастных к совершению этого преступления", – рассказал глава полиции Львовщины Василий Виконский.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет им меры предосторожности. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Задержанные подростки. Фото: пресс-служба полиции Львовской области

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