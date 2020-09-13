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13 сентября 2020, воскресенье, 17:59 3229
Происшествия 2020-09-13T18:11:56+03:00
Українські Новини
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер

Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер

Кира Молчанова
Пенсионер, Львов, Полиция, Убийство, Избиение, Кома, Старик
Старик. Фото: pexels
Старик. Фото: pexels

Во Львове подростки избили двух пожилых мужчин, один из которых скончался, а второй впал в кому. Злоумышленников уже задержала полиция.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции области.

Полицейские уточнили, что в одном из заброшенных зданий Львова нашли тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти. В соседней комнате лежал мужчина с многочисленными телесными повреждениями.

Погибшим оказался житель Львова, которому 70 лет. Его товарищу – 60 лет. Его доставили в больницу. Мужчина впал в кому.

"Проведенными мероприятиями было установлено, что телесные повреждения погибший и его товарищ могли получить во время конфликта с неизвестными мужчинами, которые жестоко избили их. Благодаря профессиональной и слаженной работе сотрудников всех подразделений полиции, а также четкой координации действий, уже через несколько часов оперативники уголовного розыска Шевченковского отдела полиции установили личности и задержали 16-летнего львовянина и жителя Жовковщены в возрасте 18 лет, причастных к совершению этого преступления", – рассказал глава полиции Львовщины Василий Виконский.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет им меры предосторожности. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Задержанные подростки. Фото: пресс-служба полиции Львовской областиЗадержанные подростки. Фото: пресс-служба полиции Львовской области

Как сообщали Українські Новини, в Никополе Днепропетровской области школьницы побили девочку, сняли это на видео и выложили в сеть.

Ранее в столице задержали девушку, которая избила ногами в живот патрульную, когда полиция пыталась задержать пьяную компанию, которая устроила разборки с дракой.

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