подписаться на рассылку
28 28.41
32.9 33.5
˟
13 октября 2020, вторник, 05:15 184 Инфографика
Финансы 2020-10-13T05:15:01+03:00
Українські Новини
Пенсию можно назначить, не выходя из дома. Подробная инструкция

Пенсию можно назначить, не выходя из дома. Подробная инструкция

Кира Молчанова
ПФУ, Пенсия, начисление пенсий

С 1 июля Пенсионный фонд запустил сервис, позволяющий автоматически назначать пенсию и решить все вопросы, с этим связанные.

О том, как это сделать, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Новый сервис от ПФУ позволяет:

предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию;

выбрать время выхода на пенсию - при достижении пенсионного возраста или позже (отсрочить).

После этого работники органов Пенсионного фонда Украины быстро проверку имеющихся данных.

Услуга предоставляется средствами вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированного электронной подписи (КЭП). Воспользоваться сервисом можно, не выходя из дома. Как сделать это правильно – показано в инфографике.

Как автоматически назначить пенсию. Инструкция ПФУКак автоматически назначить пенсию. Инструкция ПФУ

Кроме того, есть ролик, где весь процесс расписан по шагам.

Как сообщали Українські Новини, аналитик рассказал, что из 18 млн трудоспособных взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) платят только около 12,8 млн человек.

Кроме того, поколению 30-летних украинцев "светит" остаться без пенсии

Больше новостей о: ПФУ Пенсия начисление пенсий

В Киеве после выходных одну школу закрыли, еще 18 классов перевели на "дистанционку"
В Одессе всех школьников отправят на неделю дистанционного обучения из-за коронавируса
Новости
Доллар дешевеет. Официальный курс валют на сегодня и среду 05:00
Через неделю в Украину поступит лекарство от коронавируса, – Степанов 00:11
Завтра Минздрав предложит Кабмину ввести более жесткие карантинные меры в стране 23:52
Ким Чен Ын. Фото: wikipedia.org
Ким Чен Ын извинился перед народом КНДР и заплакал во время военного парада 23:36
Зеленский одобрил освобождение переселенцев от уплаты туристического сбора 22:43
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ 11:47
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
больше новостей
В харьковском метро сократят интервал между поездами из-за коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok