Пенсию можно назначить, не выходя из дома. Подробная инструкция

С 1 июля Пенсионный фонд запустил сервис, позволяющий автоматически назначать пенсию и решить все вопросы, с этим связанные. О том, как это сделать, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины. Новый сервис от ПФУ позволяет: предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию; выбрать время выхода на пенсию - при достижении пенсионного возраста или позже (отсрочить). После этого работники органов Пенсионного фонда Украины быстро проверку имеющихся данных. Услуга предоставляется средствами вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированного электронной подписи (КЭП). Воспользоваться сервисом можно, не выходя из дома. Как сделать это правильно – показано в инфографике. Как автоматически назначить пенсию. Инструкция ПФУ Кроме того, есть ролик, где весь процесс расписан по шагам. Как сообщали Українські Новини, аналитик рассказал, что из 18 млн трудоспособных взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) платят только около 12,8 млн человек. Кроме того, поколению 30-летних украинцев "светит" остаться без пенсии.