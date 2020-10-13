Пенсию можно назначить, не выходя из дома. Подробная инструкция

С 1 июля Пенсионный фонд запустил сервис, позволяющий автоматически назначать пенсию и решить все вопросы, с этим связанные.

О том, как это сделать, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Новый сервис от ПФУ позволяет:

предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию;

выбрать время выхода на пенсию - при достижении пенсионного возраста или позже (отсрочить).

После этого работники органов Пенсионного фонда Украины быстро проверку имеющихся данных.

Услуга предоставляется средствами вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированного электронной подписи (КЭП). Воспользоваться сервисом можно, не выходя из дома. Как сделать это правильно – показано в инфографике.

Как автоматически назначить пенсию. Инструкция ПФУ

Кроме того, есть ролик, где весь процесс расписан по шагам.

Как сообщали Українські Новини, аналитик рассказал, что из 18 млн трудоспособных взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) платят только около 12,8 млн человек.

Кроме того, поколению 30-летних украинцев "светит" остаться без пенсии.

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