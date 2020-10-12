Более 5 миллионов украинских пенсионеров могут остаться без пенсии: аналитик назвал причины

И пока премьер заявляет, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, уже сейчас около 5,2 млн пенсионеров рискуют остаться выплат. Причина в том, что из 18 млн трудоспособных взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) платят только около 12,8 млн человек.

Об этом сообщил аналитик Егор Комов в комментарии Obozrevatel.



"У нас уже с 2028 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 35 лет стажа. Разумеется, те люди, которые сейчас не работают официально или вовсе не работают, рассчитывать на пенсию не могут. Результат от повышения требования к стажу почувствуем на себе уже через несколько лет. Это большая проблема, именно ее в первую очередь должно заниматься сейчас наше правительство. Это ресурс для того, чтобы компенсировать дефицит Пенсионного фонда, найти средства для повышения выплат", – рассказал аналитик.

Сообщается, что с июля прошлого года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. И демографическая ситуация здесь ни при чем. Коронавирус, кризис, увеличение количества физлиц-предпринимателей и смягчение штрафов.

Количество плательщиков ЕВС сократилось. Инфографика: ПФУ



Как сообщали Українські Новини, украинцы могут получать пенсию в 17 тысяч.



Кроме того, поколению 30-летних украинцев "светит" остаться без пенсии.

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