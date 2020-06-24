Пенсии в Украине начали оформлять автоматически: когда и как подавать документы

В то время, как украинцы смогут получать две или три пенсии вместо одной после пенсионной реформы, которая намечена на 2021 год, уже в 2020 пенсии в Украине теперь будут начислять автоматически. Пенсионный фонд Украины разработал и запустил новую услугу для будущих пенсионеров. Благодаря новому сервису пенсии будут насчитываться и оформляться автоматически, как только гражданин Украины достигнет соответствующего возраста.

Как пишет РБК-Украина, услуга будет предоставляться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). Она позволит назначать пенсии автоматически, как только гражданин достигнет пенсионного возраста, с учетом всех данных, которые были поданы в Пенсионных фонд заранее.

Какие документы будут необходимы:

Анкета-заявление от будущего пенсионера.

Сканированные копии документов.

Подписать анкету-заявление квалифицированной электронной подписью.

Эти документы нужно будет собрать и отправить в территориальный орган Пенсионного фонда.

В ближайшее время планируется запуск дополнительной опции, которая поможет подать документы тем, у кого нет КЭП (квалифицированной электронной подписи).

"В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям веб-портала Пенсионного фонда, не имеющим КЭП. Они смогут подать все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID)", - сказано в сообщении Министерства социальной политики.

С начала работы сервиса услугами воспользовались уже 356 будущих украинских пенсионеров.

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