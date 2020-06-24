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24 июня 2020, среда, 05:30 179 Инфографика
Общество 2020-06-24T06:30:03+03:00
Українські Новини
Пенсии в Украине начали оформлять автоматически: когда и как подавать документы

Пенсии в Украине начали оформлять автоматически: когда и как подавать документы

Надежда Комендантова
Пенсии, ПФУ, назначение пенсии, пенсии в Украине, Выход на пенсию, оформление пенсий
Пенсии. Фото:forbes.net.ua
Пенсии. Фото:forbes.net.ua

В то время, как  украинцы смогут получать две или три пенсии вместо одной после пенсионной реформы, которая намечена на 2021 год, уже в 2020 пенсии в Украине теперь будут начислять автоматически. Пенсионный фонд Украины разработал и запустил новую услугу для будущих пенсионеров. Благодаря новому сервису пенсии будут насчитываться и оформляться автоматически, как только гражданин Украины достигнет соответствующего возраста.

Как пишет РБК-Украина, услуга будет предоставляться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). Она позволит назначать пенсии автоматически, как только гражданин достигнет пенсионного возраста, с учетом всех данных, которые были поданы в Пенсионных фонд заранее.

Какие документы будут необходимы:

  • Анкета-заявление от будущего пенсионера.
  • Сканированные копии документов.
  • Подписать анкету-заявление квалифицированной электронной подписью.

Эти документы нужно будет собрать и отправить в территориальный орган Пенсионного фонда.

В ближайшее время планируется запуск дополнительной опции, которая поможет подать документы тем, у кого нет КЭП (квалифицированной электронной подписи).

"В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям веб-портала Пенсионного фонда, не имеющим КЭП. Они смогут подать все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID)", - сказано в сообщении Министерства социальной политики.

С начала работы сервиса услугами воспользовались уже 356 будущих украинских пенсионеров.

А тем временем, пенсионный возраст для выхода не пенсию повысили в очередной раз. 

Возраст для выхода на пенсию в Украине. Возраст для выхода на пенсию в Украине.

Как сообщали Українські Новини, ранее среди преимеществ пенсионной реформы эксперты называли то, что накопительная пенсия может быть передана по наследству.

В то  время, чтобы получать высокую пенсию в Украине, украинцы должны  иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и получать высокую зарплату до выхода на заслуженный отдых.

Тем временем, пенсионный возраст снова повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж.

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