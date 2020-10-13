В Украине больше, чем на треть подешевели овощи борщового набора

Овощи, которые входят в борщовый набор, сейчас стоят существенно ниже прошлогодних.

Об этом сообщает ресурс east-fruit.com.

Дороже остальных сейчас стоит только картофель – около 5-6 гривен (0,18−0,2 $/кг) за килограмм. Однако цена на картофель сейчас почти в полтора раза ниже, чем в это же время годом ранее, когда цены на картофель были самыми большими за последнее время, а украинцы были вынуждены экспортировать овощ из соседних стран. В этом году экспортировать нет смысла: картофель в Украине стоит столько же, сколько в России или Беларуси, а урожая достаточно.

Но есть место, где картофель еще дешевле – это соседняя Польша. Там фермеры продают качественный картофель по 0,08-0,09 $ / кг.

"Еще сильнее, чем картофель за год подешевела репчатый лук. Оптом лук можно купить в среднем по 2,8 грн / кг (0,1 $ / кг). Годом ранее она стоила в два раза дороже. При этом цены на лук в Украине ниже, чем в других странах региона. В России лук стоит на 70% дороже, чем в Украине, а в Польше - в два раза дороже. Поэтому уже сейчас Украина активно экспортирует лук в другие страны", - отметили специалисты.

Сейчас только начался сезон уборки моркови. На оптовом рынке она стоит около 3 грн /кг (0,11 $ / кг). Это на четверть дешевле, чем годом ранее. Точно также упала в цене столовая свекла. Примерно столько же, как морковь и свекла, стоит капуста белокочанная. Цены на нее снизились за год примерно на треть.

"В целом, если говорить о овощи и картофель борщового набора, то цены в среднем на 38% ниже, чем годом ранее. Однако в прошлом году цены были аномально высокими из-за паники на рынке картофеля. В этом году проблемы с погодой также негативно сказались на перспективах урожая, но существенно увеличение площадей позволило частично компенсировать потери аграриев", — констатируют специалисты.

Они считают, что в этом году Украина сможет наладить экспорт овощей после того, как в прошлом сезоне украинские фермеры экспортировали рекордно мало своей продукции. Однако доходность фермерского бизнеса может стать ниже именно за счет низкой цены на овощи.

Как сообщали Українські Новини, в Украине резко обвалилась цена на тепличные огурцы. Производители пояснили, в продажу начали массово поступать пленочные огурцы, что обрушило цены на рынке.

В Украине тепличные комбинаты значительно повышают цены на помидоры из-з уменьшения предложения на рынке.

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