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11 октября 2020, воскресенье, 14:58 144
Экономика 2020-10-11T14:59:01+03:00
Українські Новини
В Украине стремительно дорожают помидоры

В Украине стремительно дорожают помидоры

Анна Рудык
Цены на продукты, цены на овощи, Подорожание продуктов, Цены на помидоры
Помидоры. Фото: pixabay
Помидоры. Фото: pixabay

Пока цены на тепличные огурцы обвалились почти в два раза, в Украине тепличные комбинаты значительно повышают цены на помидоры из-з уменьшения предложения на рынке. Об этом сообщает Агроцентр.

Так, сообщается, что основными причинами ценового роста стали ухудшение погодных условий, а также снижение средних температур в ночное время.

В результате темпы созревания томатов в теплицах заметно снизились, что и привело к существенному сокращению выборок и, как результат, к заметному снижению предложения томатов на украинском рынке

Сегодня украинские тепличные комбинаты готовы отгружать томат по 15-22 грн/кг ($ 0,53-0,78/кг), что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Основным фактором для ценового роста в данном сегменте, стало повышение спроса на тепличные томаты. При этом из-за пасмурной прохладной погоды предложение данной продукции на рынке существенно сократилось, что также способствовало подорожанию тепличного томата.

Отмечается, что в настоящее время томаты закрытого грунта в Украине уже стоят в среднем на 29% дороже, чем в начале октября 2019 года.

При этом представители комбинатов не исключают возможности дальнейшего подорожания в этом сегменте при сохранении сегодняшних темпов сбыта.

Как сообщали Українські Новини, цены на яблоки снизились, но все равно остаются самыми высокими с 2017 года.

Также производители молока прогнозируют рост цен на продукцию к середине октября.

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