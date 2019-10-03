Овощи резко подорожали: сколько стоят сейчас и как изменятся цены на продукты

В Украине с начала осени существенно выросли цены на овощи. Согласно данным Госстата, еще в августе цены на продукты выросли в среднем на 8% по сравнению с июльскими показателями. Правда, в конце лета овощи подешевели, а вот с приходом осени рост цен возобновился. Как изменились цены, почему продолжают дорожать овощи и чего ждать в ближайшее время, сообщает "Сегодня".

Почему выросли цены на овощи

В этом году из-за сложных погодных условий урожай в Украине оставлял желать лучшего. Так, ранее мы писали, что эксперты не исключали дефицит овощей, фрукт и ягод и прогнозировали цены в три раза выше, нежели в прошлом году.

"Высокие температуры, которые наблюдаются сегодня, могут быть катастрофическими. На что это может повлиять? Может случится недостаток продовольственного картофеля", – рассказывал заместитель директора по научной работе по вопросам селекции и семеноводства Николай Фурдыга.

Летний сезон был бедным на дожди, а засуха, высокие температуры и сильные ветра не способствуют хорошему урожаю. Из-за нестабильной погоды существенно пострадали урожаи картофеля, капусты, перца и томатов. Экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что в этом сезоне были плохие урожаи, поэтому и наблюдается рост цен на овощи и фрукты.

"К сожалению, наш аграрный сектор технически достаточно слабый и очень зависит от природно-климатических условий. Есть ли дождь, или есть засуха, будет ли урожай, или не будет. Все это ощущается именно на продуктах садоводства и овощах", – отметил Кушнирук.

Эксперт отмечает, что, конечно, можно использовать, системы капельного орошения, но они довольно дороги и устанавливать их есть смысл лишь на собственных землехозяйствах, чтобы все это окупилось и давало надежные результаты.

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что цены на продукты в Украине сейчас выше, чем в соседних странах. Именно поэтому, мы импортируем большое количество овощей.

"Да, картошка в Украине дороже, чем в Польше, на 40%, и намного дороже, чем в Беларуси. Но сюда едет белорусский и польский импорт. И эта цена, которая сейчас есть у нас она ниже, чем была в июле, поэтому в какой-то степени есть даже снижение цены", – пояснил эксперт.

Он добавил, что, если гривня резко упадет, то это выровняет нас по отношению к Европе. И к доллару наши цены будут дешевле. А если сейчас сравнивать с оптовым рынком поляков, то практически по всему ассортименту у нас цены выше, чем там.

Как изменились цены и что будет дальше

Из-за плохого урожая и дефицита некоторых овощей Украине пришлось наращивать импорт. И по итогам сезона 2018-2019 гг. (август-июль) импорт овощной продукции в Украину существенно превысил предыдущий рекорд, который был установлен в сезоне 2009-2010 годов.

"Тогда импорт овощей в страну за сезон впервые превысил 200 тыс. тонн и составил 208,5 тыс. тонн. С тех пор объем импорта овощей даже не приближался к отметке в 200 тыс. тонн, но в прошлом сезоне он превысил предыдущий рекорд сразу на 27% и достиг 264,1 тыс. тонн", – отметили аналитики EastFruit.

Больше всего Украина импортировала томаты, лук, перец и огурцы. И по объему импорта лидерство впервые в истории захватил лук репчатый, которого за прошлый сезон было ввезено целых 87 тыс. тонн – в 26 раз больше, чем сезоном ранее. Помимо этого, было импортировано 66 тыс. тонн помидоров, 18,3 тыс. тонн товарного картофеля, 14,7 тыс. тонн огурцов, 11,8 тыс. тонн перца, 9,5 тыс. тонн разных видов капусты и 7,5 тыс. тонн моркови.

По данным мониторинга Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, среди овощей лидером по подорожанию стала картошка, цена на которую выросла более, чем в два раза за последний год и на начало сентября ее цена в среднем составляла 15,8 грн за килограм, в то время, как в прошлом году она стоила около 7 грн.

Капуста подорожала на 13%, и средняя цена на сентябрь составляет 9 грн за килограмм, лук вырос на 24% и стоит 10,6 грн, свекла выросла в цене на 12% и стоит по 8,2 грн за килограмм, а вот морковь наоборот подешевела на 31% и сейчас ее можно купить в пределах 10 грн за килограмм, хотя в прошлом году, по данным Госстата, в это время ее цена превышала 15 грн.

Эксперты уверены, что цены на овощи будут продолжать свой рост и до следующего сезона ситуация не изменится.

"Цены на овощи и фрукты буду расти, а импорт будет дорожать. А внутренние цены уже будут формироваться исходя из цен на импорт. До следующего сезона ситуация не изменится, наоборот, зимой часть овощей может даже подорожать, та же картошка, капуста, морковь. Т.е. все те позиции, которые выращиваются на открытом грунте", – прогнозирует Борис Кушнирук.

Олег Пендзин также прогнозирует подорожание.

"Те цены, которые есть сейчас – это минимальные цены, которые будут у нас на овощи, а к зиме, скорее всего, цены пойдут вверх. Но верхним пределом роста цены на всю борщевую группу овощей является у нас цена наших ближайших соседей, плюс транспортные расходы. Когда в прошлом ноябре у нас очень сильно выросла цена на лук, почти на 200% по сравнению с позапрошлым годом, то к нам поехал лук из Казахстана. В этом году, впервые в истории Украины, к нам поехала белорусская картошка, потому что картошка в Украине была дороже на 35%", – подытожил Пендзин.

Как сообщали Українські Новини, купить овощи на зиму выгоднее чем "капусту". Также Украина возобновляет поставку фруктов и овощей в ЕС.