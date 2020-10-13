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13 жовтня 2020, вівторок, 06:45 6
Економіка 2020-10-13T07:45:01+03:00
Українські Новини
В Україні більше, ніж на третину подешевшали овочі борщового набору

В Україні більше, ніж на третину подешевшали овочі борщового набору

Кира Молчанова
овочі, ціни на овочі, Борщовий набір
Овочі. Фото: pixabay
Овочі. Фото: pixabay

Овочі, які входять до борщового набору, в жовтні 2020 року  коштують істотно нижче торішніх.

Про це повідомляє ресурс east-fruit.com, передають Українські Новини.

Найдорожче зараз коштує картопля - близько 5-6 гривень (0,18-0,2 $/кг) за кілограм. Однак ціна на картоплю зараз майже в півтора раза нижча, ніж в той самий час роком раніше, коли ціни на картоплю були найбільшими за останній час, а українці були змушені експортувати овоч з сусідніх країн. В цьому році експортувати немає сенсу: картопля в Україні коштує стільки ж, скільки в Росії чи Білорусі, а врожаю достатньо.

Але є місце, де картопля ще дешевша - це сусідня Польща. Там фермери продають якісну картоплю по 0,08-0,09 $/кг.

"Ще більше, ніж картопля за рік подешевшала ріпчаста цибуля. Гуртом цибулю можна купити в середньому по 2,8 грн/кг (0,1 $/кг). Роком раніше вона коштувала вдвічі дорожче. При цьому ціни на цибулю в Україні нижчі, ніж в інших країнах регіону. у Росії цибуля коштує на 70% дорожче, ніж в Україні, а в Польщі - вдвічі дорожче. Тому вже зараз Україна активно експортує цибулю в інші країни", - зазначили фахівці.

Зараз тільки почався сезон збирання моркви. На гуртовому ринку вона коштує близько 3 грн/кг (0,11 $/кг). Це на чверть дешевше, ніж роком раніше. Точно так впав в ціні столовий буряк. Приблизно стільки ж, як морква і буряк, коштує капуста білокачанна. Ціни на неї знизилися за рік приблизно на третину.

"В цілому, якщо говорити про овочі та картопля борщового набору, то ціни в середньому на 38% нижчі, ніж роком раніше. Проте минулого року ціни були аномально високими через паніку на ринку картоплі. Цього року проблеми з погодою також негативно позначилися на перспективах урожаю, але істотно збільшення площ дозволило частково компенсувати втрати аграріїв", - констатують фахівці.

Вони вважають, що в цьому році Україна зможе налагодити експорт овочів після того, як в минулому сезоні українські фермери експортували рекордно мало своєї продукції. Однак прибутковість фермерського бізнесу може стати нижче саме внаслідок низької ціни на овочі.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні різко обвалилася ціна на тепличні огірки. Виробники пояснили, в продаж почали масово надходити плівкові огірки, що обвалило ціни на ринку.

 

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