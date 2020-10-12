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12 октября 2020, понедельник, 14:20 371
Политика 2020-10-12T16:45:04+03:00
Українські Новини
Зарплата Немчинова за сентябрь составила 56 тыс. гривен

Зарплата Немчинова за сентябрь составила 56 тыс. гривен

Константин Долгий
Зарплаты, зарплаты чиновников, Олег Немчинов
Олег Немчинов. Фото: Facebook /oleh.nemchinov
Олег Немчинов. Фото: Facebook /oleh.nemchinov

В то время как премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал рост средней заработной платы украинцев до 15 000 гривен к 2022 году, министр Кабинета Министров Олега Немчинова заработал за сентябрь 55 810 гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Его должностной оклад составил 52 529 гривен, командировочные — 2 501 гривну и 780 гривен — перерасчет за август в связи с превышением максимального размера зарплаты.

Таким образом, Немчинову за сентябрь начислено 55 810 гривен. Сумма удержанных налогов составила 10 883 гривны.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 44 927 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в августе 2020 года министр Немчинов получил 49 527 гривен и 5 503 гривны командировочных. При этом в рамках закона о государственном бюджете, из его заработной платы вычли 7 800 гривен.

Также сообщалось, что за 2019 год Немчинов задекларировал 2,69 млн гривен доходов, акции нескольких компаний, земельные участки и квартиры.

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