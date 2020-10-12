Нацбанк выпустил новую монету, посвященную медикам и военным

Национальный банк ввел в обращение памятную монету "Передовая" номиналом 5 гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Посвящена медикам и военным, а в их героических образах - и представителям других профессий за преданность делу, смелость и профессионализм. Во время пандемии, в условиях борьбы Украины за территориальную целостность страны у каждого своя передовая и своя линия фронта, и только прилагая совместные усилия можно победить", - отметил регулятор.

Указывается, что памятная монета изготовлена из нейзильбера, ее вес составляет 16,5 г, диаметр - 35 мм, тираж- 45 тыс. штук.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный герб и надпись "Украина"; справа на матовом фоне надпись "Вместе" (вертикально) и номинал монеты, слева на зеркальном фоне - две руки, которые демонстрируют знак V (распространенный жест, означающий победу и мир), год чеканки монеты и логотип банкнотно-монетного двора Национального банка.

На реверсе монеты изображены образы медика и военного (цветные, использована тампопечать), между которыми вертикальная надпись "Передовая".

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Земля-кормилица" номиналом 10 гривен.

Национальный банк отмечает, что на 1 января 2020 года в наличном обращении находилось 425 млрд гривен, что на 6,2% больше, чем годом ранее.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости