подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
12 октября 2020, понедельник, 14:16 913
Экономика 2020-10-12T16:15:03+03:00
Українські Новини
Нацбанк выпустил новую монету, посвященную медикам и военным

Нацбанк выпустил новую монету, посвященную медикам и военным

Кира Молчанова
НБУ, Врачи, Монета, памятная монета, Украинские военные
Монета
Монета "Передовая". Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк ввел в обращение памятную монету "Передовая" номиналом 5 гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Посвящена медикам и военным, а в их героических образах - и представителям других профессий за преданность делу, смелость и профессионализм. Во время пандемии, в условиях борьбы Украины за территориальную целостность страны у каждого своя передовая и своя линия фронта, и только прилагая совместные усилия можно победить", - отметил регулятор.

Указывается, что памятная монета изготовлена из нейзильбера, ее вес составляет 16,5 г, диаметр - 35 мм, тираж- 45 тыс. штук.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный герб и надпись "Украина"; справа на матовом фоне надпись "Вместе" (вертикально) и номинал монеты, слева на зеркальном фоне - две руки, которые демонстрируют знак V (распространенный жест, означающий победу и мир), год чеканки монеты и логотип банкнотно-монетного двора Национального банка.

На реверсе монеты изображены образы медика и военного (цветные, использована тампопечать), между которыми вертикальная надпись "Передовая".

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Земля-кормилица" номиналом 10 гривен.

Национальный банк отмечает, что на 1 января 2020 года в наличном обращении находилось 425 млрд гривен, что на 6,2% больше, чем годом ранее. 

Больше новостей о: НБУ Врачи Монета памятная монета Украинские военные

НБУ введет памятную монету "Холодный Яр"...
НБУ изымает из оборота монеты в 25 копеек...
За сутки в ООС два нарушения режима тишины, украин...
Степанов объяснил, почему некоторые медработники н...
Блокировка российских приложений Google и Apple может "заблочить" другие программы
В Киеве за сутки выявили 487 новых случаев коронавируса. Данные по районам
Новости
В Чернобыльской зоне отчуждения отремонтируют дороги 16:47
Дуда и Зеленский заверили друг друга в уважительной политике по отношению к совместной исторической памяти 16:33
После повышения гривна начала снижаться в цене. Официальный курс нацвалюты на 13-14 октября 16:32
Юрий Бойко и Николай Скорик у Дома профсоюзов в Одессе. Фото: zagittya.com.ua
Бойко и Скорик возложили цветы к Дому профсоюзов в Одессе, где произошла трагедия 2 мая 16:29 Фото
В Луганской области в течение одной ночи обнаружили четыре трупа с похожими травмами 16:16
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
Более 5 миллионов украинских пенсионеров могут остаться без пенсии: аналитик назвал причины 05:17 Инфографика
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
Суд отказался удовлетворить иск мэра Черкасс Бондаренко против Зеленского о защите чести и достоинства 19:54
больше новостей
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok