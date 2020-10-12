Начался сезон гриппа. За сколько и чем вакцинируют в частных клиниках столицы

В киевских частных клиниках проводят вакцинацию против гриппа стоимостью 349-449 гривен. Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда частных клиник. В клиниках сети "Медиком" проводят вакцинацию препаратом "GC Флю" (страна производства - Южная Корея) стоимостью 349 гривен\/штука и вакцинацию препаратом "Ваксигрипп Тетра" (страна производства - Франция) за 449 гривен\/штука. Также "Медиком" предлагает вакцинацию "GC Флю" на выезде стоимостью 339 гривен\/штука и вакцинацию "Ваксигрипп Тетра" за 439 гривен\/штука. В клиниках сети "Viva" проводят вакцинацию препаратами "GC Флю" и "Ваксигрипп" (страна производства - Франция); стоимость вакцинации "GC Флю" составляет 374 гривны\/штука, "Ваксигриппом" – 446 гривен\/штука. В клиниках "Into-Sana" предлагают вакцинацию препаратом "Ваксигрипп", стоимость вакцинации составляет 354 гривны\/штука. Как сообщали Українськi Новини, 9 октября мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко призывал киевлян вакцинироваться от гриппа. 7 октября Кабмин выделил Минздраву средства на закупку 1,41 млн доз вакцин против гриппа для вакцинации групп риска. 3 октября Центр общественного здоровья сообщил, что в аптеки поступила первая партия вакцин против гриппа.