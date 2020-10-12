Начался сезон гриппа. За сколько и чем вакцинируют в частных клиниках столицы

В киевских частных клиниках проводят вакцинацию против гриппа стоимостью 349-449 гривен.

Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда частных клиник.

В клиниках сети "Медиком" проводят вакцинацию препаратом "GC Флю" (страна производства - Южная Корея) стоимостью 349 гривен/штука и вакцинацию препаратом "Ваксигрипп Тетра" (страна производства - Франция) за 449 гривен/штука.

Также "Медиком" предлагает вакцинацию "GC Флю" на выезде стоимостью 339 гривен/штука и вакцинацию "Ваксигрипп Тетра" за 439 гривен/штука.

В клиниках сети "Viva" проводят вакцинацию препаратами "GC Флю" и "Ваксигрипп" (страна производства - Франция); стоимость вакцинации "GC Флю" составляет 374 гривны/штука, "Ваксигриппом" – 446 гривен/штука.

В клиниках "Into-Sana" предлагают вакцинацию препаратом "Ваксигрипп", стоимость вакцинации составляет 354 гривны/штука.

Как сообщали Українськi Новини, 9 октября мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко призывал киевлян вакцинироваться от гриппа.

7 октября Кабмин выделил Минздраву средства на закупку 1,41 млн доз вакцин против гриппа для вакцинации групп риска.

3 октября Центр общественного здоровья сообщил, что в аптеки поступила первая партия вакцин против гриппа.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости