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12 октября 2020, понедельник, 14:03 278
Общество 2020-10-12T16:45:04+03:00
Українські Новини
Начался сезон гриппа. За сколько и чем вакцинируют в частных клиниках столицы

Начался сезон гриппа. За сколько и чем вакцинируют в частных клиниках столицы

Кира Молчанова
Грипп, Вакцина, Вакцинация, Клиника
Вакцина. Фото: freepik
Вакцина. Фото: freepik

В киевских частных клиниках проводят вакцинацию против гриппа стоимостью 349-449 гривен.

Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда частных клиник.

В клиниках сети "Медиком" проводят вакцинацию препаратом "GC Флю" (страна производства - Южная Корея) стоимостью 349 гривен/штука и вакцинацию препаратом "Ваксигрипп Тетра" (страна производства - Франция) за 449 гривен/штука.

Также "Медиком" предлагает вакцинацию "GC Флю" на выезде стоимостью 339 гривен/штука и вакцинацию "Ваксигрипп Тетра" за 439 гривен/штука.

В клиниках сети "Viva" проводят вакцинацию препаратами "GC Флю" и "Ваксигрипп" (страна производства - Франция); стоимость вакцинации "GC Флю" составляет 374 гривны/штука, "Ваксигриппом" – 446 гривен/штука.

В клиниках "Into-Sana" предлагают вакцинацию препаратом "Ваксигрипп", стоимость вакцинации составляет 354 гривны/штука.

Как сообщали Українськi Новини, 9 октября мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко призывал киевлян вакцинироваться от гриппа.

7 октября Кабмин выделил Минздраву средства на закупку 1,41 млн доз вакцин против гриппа для вакцинации групп риска.

3 октября Центр общественного здоровья сообщил, что в аптеки поступила первая партия вакцин против гриппа.

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