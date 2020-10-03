В Украину завезли первую партию вакцин против гриппа

В то время, как медики заявили о появлении в Украине неизвестных ранее вирусов гриппа, Центр общественного здоровья сообщает, что в аптеки поступила первая партия вакцин против гриппа.

Об этом говорится в сообщении учреждения в соцсети Facebook.

"Первая партия (30 360 доз) трехвалентной вакцины "Джис Флю" (Южная Корея) прошла лабораторный контроль и отныне доступна в продаже", - сказано в нем.

Кроме того, в Украину уже прибыло 45 000 доз трехвалентной вакцины "Инфлювак" (Нидерланды), которая после лабораторного контроля поступит в продажу.

А четырехвалентная вакцина "Ваксигрип Тетра" (Франция) будет в продаже ориентировочно через две недели.

В прошлом эпидсезоне от осложнений гриппа в Украине умер 71 человек, гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек (12,9% населения), 63% из которых - дети до 17 лет.



В ЦОЗ отметили, что лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация.



Напомним, ранее эксперты рассказали, как снизить риск заражения во время эпидемии гриппа и чем он отличается от простуды.

Также врач-эпидемиолог объяснила различия в симптомах гриппа, ОРВИ и COVID-19.







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