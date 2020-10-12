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  • В лицее под Киевом, где умер директор, обнаружили 10 учителей с COVID-19. И решили продолжить обучение
12 октября 2020, понедельник, 11:21 420
Политика 2020-10-12T11:21:25+03:00
Українські Новини
В лицее под Киевом, где умер директор, обнаружили 10 учителей с COVID-19. И решили продолжить обучение

В лицее под Киевом, где умер директор, обнаружили 10 учителей с COVID-19. И решили продолжить обучение

Анна Рудык
Обучение. Фото: pixabay
Обучение. Фото: pixabay

Общее тестирование на COVID-19 учителей Вишневского академического лицея "Идеал" (бывшая общеобразовательная школа №4), где на прошлой неделе внезапно умер директор Владимир Коваленко, вскрыло масштабы лжи о ситуации в заведении со стороны чиновников отдела образования Киево-Святошинской РГА. 

Как оказалось, когда руководитель районо Анатолий Драчук на официальном сайте Киевской обладминистрации заявлял об отсутствии зарегистрированных случаев заболеваемости коронавирусом учителей этого лицея, сразу 7 преподавателей находились на больничном с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще 3 случая заболевания в бессимптомной форме были выявлены во время проведенного тестирования. 

Такие данные были оглашены родителям учащихся сообщениями в школьных чатах и группах родительских комитетов.

"Ситуация с учителями: 10 имеют позитивный результат, из них 7 пребывали на больничном в период тестирования… Трое болели бессимптомно", - говорится в сообщениях.

При этом, руководство лицея заявило, что заведение не готово к организации дистанционного обучения. А потому ставится вопрос о возобновлении занятий в обычном режиме. Как проводилось дистанционное обучение в прошлом учебном году, а также попадал ли этот лицей в сообщения Минобразования о "готовности всех школ" в сообщении не уточнили. 

Чуть позже появилось сообщение, что с понедельника 12 октября лицей возобновляет работу в полном объеме, кроме классов, которые отправляют на карантин. Итоги голосования по классам не сообщались, но источники Українських Новин в самом лицее в один голос утверждают, что их классы голосовали против такого решения. Само решение якобы подписано исполняющим обязанности директора – заместителем директора по образовательной работе Надеждой Грабар. 

Всем же несогласным было предложено подписать заявления о переводе их детей на самостоятельное домашнее обучение.

На редакционную почту и ФБ-страницу Українських Новин также стали поступать сообщения от родителей учащихся, которые недоумевают по поводу принятого руководством лицея "Идеал" решения.

В то же время, как сообщили в группе родительского комитета лицея, родители учащихся 8-х классов уже написали совместное обращение с требованием пересмотреть организацию учебного процесса.

Как сообщали Українські Новини, под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей. 

После возникшего резонанса, было принято решение закрыть школу на временный карантин и провести тестирование всех учителей для выявления коронавируса. 

Самого директора похоронили в то же время, когда районо официально заявляло, что причины его смерти не выяснены, в закрытом гробу, не позволив попрощаться с многолетним руководителям учебного заведения учителям и учащимся. 

 
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