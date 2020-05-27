Кабмин включил в перечень офшорных зон Панаму, где Порошенко попал в скандал

Кабинет Министров включил в перечень офшорных зон Панаму. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабмина №143 от 23 февраля 2011 года "Об отнесении государств в перечень офшорных зон".

Панама добавлена в раздел "Центральная Америка".

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен представить программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на заседании 27 мая. Заседание началось в 12:00 и проходит под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Для СМИ заседание проходит в режиме видеотрансляции.

Юрист Андрей Портнов нанял детективов и адвокатов для розыска офшоров бывшего Президента Украины Петра Порошенко в Панаме.

Также Кабинет Министров Украины на заседании 20 мая принял два постановления по перечню мероприятий, необходимых для стабилизации ситуации в энергетическом секторе, утвержденных Антикризисным энергетическим штабом.

Ранее регистратор офшорных компаний в Панаме подал в суд на Netflix.