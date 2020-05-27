подписаться на рассылку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
27 мая 2020, среда, 13:05 166
Кабмин 2020-05-27T16:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмин включил в перечень офшорных зон Панаму, где Порошенко попал в скандал

Кабмин включил в перечень офшорных зон Панаму, где Порошенко попал в скандал

Анна Рудык
Кабмин, Кабинет Министров, Офшоры, Офшор
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров включил в перечень офшорных зон Панаму. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабмина №143 от 23 февраля 2011 года "Об отнесении государств в перечень офшорных зон".

Панама добавлена в раздел "Центральная Америка".

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен представить программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на заседании 27 мая. Заседание началось в 12:00 и проходит под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Для СМИ заседание проходит в режиме видеотрансляции.

Юрист Андрей Портнов нанял детективов и адвокатов для розыска офшоров бывшего Президента Украины Петра Порошенко в Панаме.

Также Кабинет Министров Украины на заседании 20 мая принял два постановления по перечню мероприятий, необходимых для стабилизации ситуации в энергетическом секторе, утвержденных Антикризисным энергетическим штабом. 

Ранее регистратор офшорных компаний в Панаме подал в суд на Netflix.

Больше новостей о: Кабмин Кабинет Министров Офшоры Офшор

Список "коронавирусных" больниц расширился на боле...
Сегодня Кабмин проведет заседание...
Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонор...
Вакарчук скрывал доходы от концертов через офшорны...
Порошенко в карантин купил скульптуру из бронзы и "органического стекла" за 3,3 млн гривен
В Киеве за сутки в два раза упало количество новых случаев коронавируса
Новости
Twitter предупредил пользователей о возможной ложной информации в постах Трампа 15:57
Украина за два закупила лекарств на 1 млрд гривен, - Степанов 15:48
Вятрович проиграл суд по нацисткой символике дивизии СС "Галичина" 15:47 Документ
Закон о всеукраинском референдуме рассмотрят в июле, - Разумков 15:40
В Украине пассажиропоток через госграницу вырос до 20 тысяч человек в сутки 15:30
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Маршрутка.
Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт 10:54
Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ 10:54
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
больше новостей
ТРЦ в Киеве откроются 30 мая, но без работы развлекательных зон
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok