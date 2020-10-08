Боевики нарушили "режим тишины"

Боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 7 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "За прошедшие сутки, 7 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации... Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в нем. Так, около населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником стрелкового оружия. При этом украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Указывается, что за прошедшие сутки военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ДСНС ликвидировали пожары вблизи населенных пунктов Майорск, Хутор Вольный, Станица Луганская, Луганское и Попасная. Продолжается ликвидация локализованных очагов возгораний неподалеку Болотенного и Катериновки. С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой. Как сообщали Українськi Новини, 3 октября боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь среди военных не было. В понедельник боевики стреляли из гранатометов. За сутки режим "тишины" нарушен четыре раза.