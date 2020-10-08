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08 октября 2020, четверг, 09:44 134
Силовые структуры 2020-10-08T10:30:02+03:00
Українські Новини
Боевики нарушили "режим тишины"

Боевики нарушили "режим тишины"

Ольга Фандорина
Боевики, Режим тишины, война на Донбассе, Нарушение режима тишины
Обстрелы на Донбассе. Фото: штаб ООС
Обстрелы на Донбассе. Фото: штаб ООС

Боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 7 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки, 7 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации... Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в нем.

Так, около населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником стрелкового оружия.

При этом украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Указывается, что за прошедшие сутки военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ДСНС ликвидировали пожары вблизи населенных пунктов Майорск, Хутор Вольный, Станица Луганская, Луганское и Попасная.

Продолжается ликвидация локализованных очагов возгораний неподалеку Болотенного и Катериновки.

С начала текущих суток по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Нарушений не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, 3 октября боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь среди военных не было.

В понедельник боевики стреляли из гранатометов. За сутки режим "тишины" нарушен четыре раза.

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