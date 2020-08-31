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31 августа 2020, понедельник, 12:31 129
Судебная власть 2020-08-31T14:00:03+03:00
Українські Новини
Экс-председатель НКРЭКУ Вовк будет снят с розыска автоматически после закрытия дела "Роттердам+", — источник

Экс-председатель НКРЭКУ Вовк будет снят с розыска автоматически после закрытия дела "Роттердам+", — источник

Елена Новикова
Розыск, НАБУ, Дмитрий Вовк, НКРЭКУ, Роттердам+
Дмитрий Вовк
Дмитрий Вовк

Бывший председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк будет автоматически снят с розыска Национального антикоррупционного бюро после закрытия дела по формуле "Роттердам+".

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Его (Вовка) снимут с розыска автоматически", - сказал он.

По его словам, для этого отдельного решения не нужно.

Вовк находится в розыске с августа 2019 года.

Он подозревался в хищениях по делу "Роттердам+".

Известно, что Вовк находится за границей, вероятно, что он проживает во Франции.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство по формуле "Роттердам+".

Национальное антикоррупционное бюрона намерено обжаловать закрытие дела "Роттердам+".

Ранее сообщалось о том, что 23 сентября суд принял решение об аресте имущества бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.

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