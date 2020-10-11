В Минздраве назвали области с наибольшей заполненностью больниц инфицированными коронавирусом

В то время, как к ослаблению карантина готова только одна область, в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и Киеве самая напряженная ситуация с заполненностью больничных коек больными коронавирусом. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на воскресном брифинге.

"Наиболее напряженная ситуация с точки зрения коечного фонда (наполненности наших больниц) – в Донецкой, Одесской областях, в городе Киев, в Харьковской области. То есть, те регионы, где у нас сейчас регистрируется большое количество новых случаев. Также Сумская область", - сообщил министр.

Также Степанов отметил, что больше всего новых больных выявлено в Харьковской области - 593, в том числе в Харькове 411, в Киеве - 502, в Хмельницкой - 328, в Житомирской области - 302 и в Ровенской области - 234.

Глава Минздрава рассказал, что в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на данный момент находится 19 404 пациентов.

Как сообщали Українські Новини, Минобразования просит перевести детей на "дистанционку" на 2 недели.

Также в Киеве за сутки зафиксировали более полутысячи новых случаев коронавируса.

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