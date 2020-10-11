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11 октября 2020, воскресенье, 14:27 262
Общество 2020-10-11T14:32:42+03:00
Українські Новини
К ослаблению карантина готова только одна область, - Минздрав

К ослаблению карантина готова только одна область, - Минздрав

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

В то время, как в Украине выявили 4,7 тыс. больных коронавирусом за сутки, ослабить карантин позволяют лишь показатели по распространению коронавируса только в Кировоградской области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, согласно показателям Министерства здравоохранения для определения регионов со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 11 октября, в Кировоградской области показатель заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения составляет на 24,8 и не превышает определенный Минздравом базовый уровень заболеваемости.

Остальные 24 области и город Киев не готовы к смягчению карантинных мероприятий.

Регионом со значительным распространением COVID-19 считается тот, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 составляет более 50% в течение 5 дней подряд;
  • среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 тестирование на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней
  • показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 000 населения превышает базовый уровень заболеваемости.

Как сообщали Українські Новии, в Киеве за сутки зафиксировали более полутысячи новых случаев коронавируса. 

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