У МОЗ розповіли, в яких областях лікарні заповнені хворими на коронавірус найбільше

У той час, як до ослаблення карантину готова тільки одна область, у МОЗ розповіли, в яких областях найбільш напружена ситуація із заповненою лікарняних ліжок хворими на коронавірус. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Так, він повідомив, що найбільше ліжок лікарень хворими на коронавірус заповнені в Донецькій, Одеській, Харківській, Сумській областях та Києві

"Найбільш напружена ситуація з точки зору ліжкового фонду (наповненості наших лікарень) - в Донецькій, Одеській областях, в місті Київ, в Харківській області. Тобто, ті регіони, де у нас зараз реєструється велика кількість нових випадків. Також Сумська область", - повідомив міністр.

Також Степанов зазначив, що найбільше нових хворих виявлено в Харківській області - 593, в тому числі в Харкові 411, в Києві - 502, у Хмельницькій - 328, в Житомирській області - 302 і в Рівненській області - 234.

Глава МОЗ розповів, що в лікарнях з підтвердженим діагнозом COVID-19 або з підозрою на даний момент знаходиться 19 404 пацієнтів.

Як повідомляли Українські Новини, Міносвіти просить перевести дітей на "дистанційку" на 2 тижні.

Також в Києві за добу було зафіксовано понад півтисячі нових випадків коронавірусу.

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