подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
11 октября 2020, воскресенье, 16:30 264
Медицина 2020-10-11T16:30:53+03:00
Українські Новини
В ВОЗ рассказали, сколько в Украине людей с психическими расстройствами

В ВОЗ рассказали, сколько в Украине людей с психическими расстройствами

Анна Рудык
Психика, Психические заболевания, Психическое расстройство
Психическое расстройство. Фото: pixabaу
Психическое расстройство. Фото: pixabaу

В мире около 1 миллиарда людей с психическими расстройствами, из них 8 млн человек - в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине в Facebook.

Так, в организации отметили, что немногие из людей с психическими расстройствами имеют доступ к качественным услугам.

"Cтигматизация, дискриминация и нарушения прав человека все еще широко распространены", — считают в ВОЗ.

Также, по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, вооруженный конфликт на Донбассе, который длится шесть лет, повлиял на психическое здоровье около 2 миллионов жителей.

Как сообщали Українські Новини, ученые заявили, что коронавирус поражает не только легкие, но и мозг.

Ранее Супрун посоветовала, как "вылечить" эмоциональное выгорание.

Тем временем Национальная служба здоровья (НСЗУ) намерена предусмотреть оплату оказания психиатрической помощи мобильными бригадами в 2021 году.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму.

Больше новостей о: Психика Психические заболевания Психическое расстройство

В Киеве за сутки зафиксировали более полутысячи новых случаев коронавируса. Данные по районам
К ослаблению карантина готова только одна область, - Минздрав
Новости
В ВОЗ рассказали, сколько в Украине людей с психическими расстройствами 16:30
Фото Tut.by
В Минске на протестах начали задерживать журналистов 16:00
Во Львове угарным газом отравились трое человек, один из них погиб 15:29
В Украине стремительно дорожают помидоры 14:58
К ослаблению карантина готова только одна область, - Минздрав 14:27
больше новостей
Украинцы могут получать пенсию в 17 тысяч: как заработать максимальные выплаты 05:30 Инфографика
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
В Черкасской области учебные заведения целого района закрыли на карантин из-за COVID-19 22:29
МАУ совместно с туроператором планирует запустить рейсы на Мальдивы на период зимней навигации 21:56
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
Минобразования просит перевести детей на "дистанционку" на 2 недели 22:22
Витренко призвал уволить набсовет и правление "Нефтегаза" 11:45
САП прогнозирует вынесение еще 19 приговоров до 2021, - Грищук 17:43
больше новостей
Киев попал в ТОП-5 городов мира с самым грязным воздухом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok