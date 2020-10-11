В ВОЗ рассказали, сколько в Украине людей с психическими расстройствами

В мире около 1 миллиарда людей с психическими расстройствами, из них 8 млн человек - в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине в Facebook.

Так, в организации отметили, что немногие из людей с психическими расстройствами имеют доступ к качественным услугам.

"Cтигматизация, дискриминация и нарушения прав человека все еще широко распространены", — считают в ВОЗ.

Также, по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, вооруженный конфликт на Донбассе, который длится шесть лет, повлиял на психическое здоровье около 2 миллионов жителей.

Как сообщали Українські Новини, ученые заявили, что коронавирус поражает не только легкие, но и мозг.

Ранее Супрун посоветовала, как "вылечить" эмоциональное выгорание.

Тем временем Национальная служба здоровья (НСЗУ) намерена предусмотреть оплату оказания психиатрической помощи мобильными бригадами в 2021 году.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости