В ВОЗ рассказали, сколько в Украине людей с психическими расстройствами

В мире около 1 миллиарда людей с психическими расстройствами, из них 8 млн человек - в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине в Facebook. Так, в организации отметили, что немногие из людей с психическими расстройствами имеют доступ к качественным услугам. "Cтигматизация, дискриминация и нарушения прав человека все еще широко распространены", — считают в ВОЗ. Также, по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, вооруженный конфликт на Донбассе, который длится шесть лет, повлиял на психическое здоровье около 2 миллионов жителей. Как сообщали Українські Новини, ученые заявили, что коронавирус поражает не только легкие, но и мозг. Ранее Супрун посоветовала, как "вылечить" эмоциональное выгорание. Тем временем Национальная служба здоровья (НСЗУ) намерена предусмотреть оплату оказания психиатрической помощи мобильными бригадами в 2021 году. Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму.