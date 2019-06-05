Супрун посоветовала, как "вылечить" эмоциональное выгорание

Каждый может столкнуться с эмоциональным выгоранием, особенно нынешнее поколение, но не заболеть им, ведь это на самом деле не болезнь. На ассамблее World Health Organization (WHO) обновили Международную классификацию болезней, согласно которой выгорание входит в категорию факторов, влияющих на состояние здоровья или контакт со службами здравоохранения. Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщают Українськi Новини.\r\n"Эмоциональное выгорание непосредственно касается работы... и не стоит этот термин применять в отношении других сфер жизни. В то же время, важно понимать, что речь идет не только о большой нагрузке на работе, а о значительном и длительном стрессе", - пишет Супрун.\r\nУльяна Супрун также разделила понятия "эмоциональное выгорание" и "депрессия", учитывая, что человек в обоих состояниях одинаково пассивен и лишен сил.\r\nВ конце своего поста Супрун дала рекомендации, как избежать или же преодолеть эмоциональное выгорание:\r\n\r\nзаботиться о сохранении баланса между работой и личной жизнью;\r\nделать перерывы на отдых во время рабочего дня;\r\nвыделять время на занятия, не связанные с работой;\r\nобсудить с работодателями возможное изменение графика, нагрузки или по крайней мере многообразие задач;\r\nпри необходимости обратиться к психологу или психотерапевту;\r\nдостаточно спать и отдыхать;\r\nрегулярно заниматься спортом.\r\n\r\n\r\nВ 11-й пересмотренный вариант Международной классификации болезней (МКБ 11) включен профессиональный синдром эмоционального выгорания. Данный синдром не классифицируется как медицинское состояние, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).\r\nОн отнесен к классу "Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения", который включает в себя причины обращения населения в учреждения здравоохранения, не классифицированные как заболевания или медицинские состояния.\r\nСамо же эмоциональное выгорание характеризуется как синдром, признаваемый результатом хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен. Он характеризуется тремя признаками:\r\n\r\nощущение мотивационного или физического истощения;\r\nнарастающее психическое дистанцирование от профессиональных обязанностей или чувство негативизма или цинизма к профессиональным обязанностям;\r\nснижение работоспособности.\r\n\r\nНапомним, ранее Супрун дала советы, как защитить психику в мегаполисе.\r\nДо этого Супрун рассказала, как бороться со стрессом.