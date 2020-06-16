Нацслужба здоровья в 2021 планирует финансировать оказание мобильными бригадами психиатрической помощи

Национальная служба здоровья (НСЗУ) намерена предусмотреть оплату оказания психиатрической помощи мобильными бригадами в 2021 году, в то время, как в НСЗУ заявили, что центрам экстренной медпомощи выплатили деньги за апрель по пакету финансирования для больниц, которые принимают больных коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении службы на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В программе медицинских гарантий-2021 НСЗУ предлагает сделать более доступной психиатрическую помощь пациенту. Медучреждения смогут подписать договор с НСЗУ на пакет "Мобильная психиатрическая помощь". При необходимости к пациенту будут направлять мультидисциплинарную мобильную бригаду, которая предоставит ему помощь дома", - сказано в нем.

НСЗУ считает, что нужно уменьшать время пребывания пациентов в стационарах и развивать амбулаторный уровень психиатрической помощи.

Кроме того, следует создать сеть социальных центров психиатрической помощи для тех, кто требует социальной, а не исключительно психиатрической помощи.

Также сообщается, что с апреля НСЗУ выплатила по программе медицинских гарантий 535 млн гривен медучреждениям за лечение пациентов с психиатрическими заболеваниями.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму.

Также в Украине специализированные психиатрические больницы находятся на грани закрытия из-за проблем с финансированием, которые возникли после второго этапа медреформы.