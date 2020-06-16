подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Медицина
  • Нацслужба здоровья в 2021 планирует финансировать оказание мобильными бригадами психиатрической помощи
16 июня 2020, вторник, 15:48 479
Медицина 2020-06-16T16:30:02+03:00
Українські Новини
Нацслужба здоровья в 2021 планирует финансировать оказание мобильными бригадами психиатрической помощи

Нацслужба здоровья в 2021 планирует финансировать оказание мобильными бригадами психиатрической помощи

Елена Новикова
Национальная служба здоровья, НСЗУ, Психиатрическая помощь, Мобильные бригады, Стационар, Амбулаторное лечение
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

Национальная служба здоровья (НСЗУ) намерена предусмотреть оплату оказания психиатрической помощи мобильными бригадами в 2021 году, в то время, как в НСЗУ заявили, что центрам экстренной медпомощи выплатили деньги за апрель по пакету финансирования для больниц, которые принимают больных коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении службы на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В программе медицинских гарантий-2021 НСЗУ предлагает сделать более доступной психиатрическую помощь пациенту. Медучреждения смогут подписать договор с НСЗУ на пакет "Мобильная психиатрическая помощь". При необходимости к пациенту будут направлять мультидисциплинарную мобильную бригаду, которая предоставит ему помощь дома", - сказано в нем.

НСЗУ считает, что нужно уменьшать время пребывания пациентов в стационарах и развивать амбулаторный уровень психиатрической помощи.

Кроме того, следует создать сеть социальных центров психиатрической помощи для тех, кто требует социальной, а не исключительно психиатрической помощи.

Также сообщается, что с апреля НСЗУ выплатила по программе медицинских гарантий 535 млн гривен медучреждениям за лечение пациентов с психиатрическими заболеваниями.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму.

Также в Украине специализированные психиатрические больницы находятся на грани закрытия из-за проблем с финансированием, которые возникли после второго этапа медреформы.

Больше новостей о: Национальная служба здоровья НСЗУ Психиатрическая помощь Мобильные бригады Стационар Амбулаторное лечение

Зеленскому за нарушение карантина грозит штраф почти 200 тыс. гривен
Кабмин хочет ужесточить штрафы за неношение маски в общественном транспорте
Новости
В Ровенской области изъяли 858 кг незаконно добытого янтаря на $1,2 млн 16:32
Зеленский не поедет на суд в Хмельницкий по нарушению им карантина 16:28
Не смотря на гигантские пробки, Кличко решил строить за 495,2 млн пешеходный туристический маршрут на Трухановом острове 15:57
Лукашенко, получив от Зеленского вышиванку, отправил ему ответный подарок 15:57
Спасатели предупредили украинцев о граде и ливнях 15:56
больше новостей
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
больше новостей
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Зеленский подал в суд на Пояркова за "маленькое зеленое чмо" 14:47
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
больше новостей
В Киеве за сутки вдвое упало количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok