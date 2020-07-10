Коронавирус поражает не только легкие, но и повреждает мозг, – ученые

Ученые заявили о новых исследованиях, согласно которым, у некоторых пациентов, которые болеют коронавирусом, появляется отек мозга и неврологические проблемы, что потенциально может смертельно повредить его. Об этом говорится в исследовании журнала Brain, которое опубликовал Science Alert.

Так, согласно исследованию, у некоторых пациентов с COVID-19 есть отек мозга, который сопровождается эпизодами делирия.

В ведомстве объясняют, что у пациентов развивается расстройство нервной системы, в частности, синдром Гийена-Барре, что может вызвать паралич; у других возникают инсульты, угрожающих жизни. Исследователи обнаружили, что неврологические симптомы возникали не только у пациентов с тяжелыми случаями заболевания.

В исследовании приняли участие 43 пациента с коронавирусом в возрасте от 16 до 85 лет. Все они проходили лечение в Национальной больнице неврологии и нейрохирургии в Лондоне 9 апреля по 15 мая.

Отмечается, что у 10 из этих пациентов был сильный отек мозга, что сопровождалось эпизодами делирия. По словам мужа одной из пациенток, его 55-летняя жена, у которой раньше не было психиатрической истории, начала странно себя вести через три дня после выписки из больницы.

Она неоднократно одевала и снимала свое пальто, потом у нее начались слуховые и визуальные галлюцинации, в частности, женщина утверждала, что видит львов и обезьян в своем доме. Затем у пациентки развилось психическое расстройство - синдром Капгра, при котором человек думает, что его друг или член семьи был заменен идентичным самозванцем.

Еще 12 пациентов в исследовании имели отек центральной нервной системы; один человек в этой группе умер. Девять из этих 12 пациентов были диагностированы с острым диссеминированным энцефаломиелитом (ADEM), редким видом воспаления, которое обычно поражает нервы головного мозга и спинного мозга детей после инфекции, такой как эпидемический паротит или корь.

Авторы исследования сообщили, что число случаев ADEM в больнице возросло с одного в месяц до пандемии коронавируса до двух или трех в неделю в апреле и мае.

У семи других пациентов в исследовании был диагностирован синдром Гийена-Барре; у некоторых из них развивались неврологические симптомы вплоть до трех недель после появления других симптомов COVID-19.

В целом, исследователи обнаружили, что опасные для жизни неврологические состояния не обязательно были связаны с тяжелыми респираторными симптомами у пациентов - это означает, что легкие пациента могут быть в порядке, но мозг - нет.

Авторы нового исследования предполагают, что врачи должны следить за теми, кто выздоровел от коронавируса, чтобы "установить долгосрочные последствия этой пандемии".

Исследователи обеспокоены тем, что некоторые проблемы с повреждением мозга могут не проявляться в течение некоторого времени после того, как пациенты покинули больницу.

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