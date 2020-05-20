Психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму после того, как обвинил медреформу в оставлении 22 тысяч психбольных без ухода.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"То, что касается психиатрических больниц, по тем расчетам, которые мы сейчас делаем, то психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму. Именно такой механизм, который бы позволил, с одной стороны, действительно реформировать психиатрическую службу с четкими шагами и критериями. С другой стороны - чтобы мы ее не потеряли", - сказал министр.

Подробностей нового механизма финансирования психиатрических больниц Степанов не раскрыл.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине из-за проблем с финансированием специализированные психиатрические больницы находятся на грани закрытия и увольнения работников после внедрения второго этапа медреформы.

Также ранее главный психиатр Киевской области - генеральный директор Киевского областного психиатрически-наркологического медицинского объединения Геннадий Зильберблат рассказал, к каким последствиям привела медицинская реформа.