В Минске на протестах начали задерживать журналистов

После того, как в Минске прошла тайная инаугурация Лукашенко, в столице Беларуси перед началом "Марша гордости" начали задерживать людей. Об этом сообщает Tut.by.

Так, сообщается, что на проспекте Победителей силовики задержали четырех журналистов. Это представители изданий БелаПАН, "Нового Времени", ТАСС. Их везут в Октябрьский РУВД "для проверки документов".

У стелы в центре города правоохранители осматривают рюкзаки, после осмотра некоторых задерживают

Также задержания проходят возле кинотеатра "Москва".

"К мужчине, ехавшему на велосипеде, подбежали омоновцы, столкнули его с велосипеда и задержали. Его отвели в микроавтобус, велосипед отнесли туда же", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Минске закрыты пять станций метро "Купаловская", "Октябрьская", "Немига", "Площадь Победы" и "Площадь Ленина".

Минск утром 11 октября. Фото: TUT.BY

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