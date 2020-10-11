подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
11 октября 2020, воскресенье, 16:00 131
Европа 2020-10-11T16:45:02+03:00
Українські Новини
В Минске на протестах начали задерживать журналистов

В Минске на протестах начали задерживать журналистов

Анна Рудык
задержание журналистов, задержания в Беларуси, Протесты в Беларуси, Протесты в Минске
Фото Tut.by
Фото Tut.by

После того, как в Минске прошла тайная инаугурация Лукашенко, в столице Беларуси перед началом "Марша гордости" начали задерживать людей. Об этом сообщает Tut.by.

Так, сообщается, что на проспекте Победителей силовики задержали четырех журналистов. Это представители изданий БелаПАН, "Нового Времени", ТАСС. Их везут в Октябрьский РУВД "для проверки документов".

У стелы в центре города правоохранители осматривают рюкзаки, после осмотра некоторых задерживают

Также задержания проходят возле кинотеатра "Москва".

"К мужчине, ехавшему на велосипеде, подбежали омоновцы, столкнули его с велосипеда и задержали. Его отвели в микроавтобус, велосипед отнесли туда же", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Минске закрыты пять станций метро "Купаловская", "Октябрьская", "Немига", "Площадь Победы" и "Площадь Ленина". 

Минск утром 11 октября. Фото: TUT.BYМинск утром 11 октября. Фото: TUT.BY

Как сообщали Українські Новини, МИД пояснил, почему Зеленский отменил визит в Беларусь.

Также беременную девушку в Беларуси ударили в живот сотрудники милиции, она потеряла ребенка.

Тем временем Украина не признала Лукашенко призидентом Беларуси.

Больше новостей о: задержание журналистов задержания в Беларуси Протесты в Беларуси Протесты в Минске

Лицом в асфальт: в Минске задержали журналистов ро...
МИД пояснил, почему Зеленский отменил визит в Бела...
Беременную девушку в Беларуси ударили в живот сотр...
На протестах в Минске стреляли в воздух, а в Брест...
В Киеве за сутки зафиксировали более полутысячи новых случаев коронавируса. Данные по районам
К ослаблению карантина готова только одна область, - Минздрав
Новости
В ВОЗ рассказали, сколько в Украине людей с психическими расстройствами 16:30
Фото Tut.by
В Минске на протестах начали задерживать журналистов 16:00
Во Львове угарным газом отравились трое человек, один из них погиб 15:29
В Украине стремительно дорожают помидоры 14:58
К ослаблению карантина готова только одна область, - Минздрав 14:27
больше новостей
Украинцы могут получать пенсию в 17 тысяч: как заработать максимальные выплаты 05:30 Инфографика
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
В Черкасской области учебные заведения целого района закрыли на карантин из-за COVID-19 22:29
МАУ совместно с туроператором планирует запустить рейсы на Мальдивы на период зимней навигации 21:56
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
Минобразования просит перевести детей на "дистанционку" на 2 недели 22:22
Витренко призвал уволить набсовет и правление "Нефтегаза" 11:45
САП прогнозирует вынесение еще 19 приговоров до 2021, - Грищук 17:43
больше новостей
Киев попал в ТОП-5 городов мира с самым грязным воздухом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok