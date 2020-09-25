Беременную девушку в Беларуси ударили в живот сотрудники милиции. Она потеряла ребенка

Так, 11 августа в городе Гродно Карину Малиновскую задержали рядом с домом. Она сидела в собственной машине и говорила по телефону. Трое в штатском подошли к автомобилю, открыли двери и забрали ее в участок.

Девушку доставили в Ленинское РУВД, где один из сотрудников в штатском сразу же ударил девушку в грудь, в результате чего она упала на пол.

Затем ей начали угрожать, что заберут полуторагодовалую дочь и посадят ее мать. Ее обвиняли в том, что она является координатором уличных протестов против Лукашенко.

По словам девушки, один из сотрудников милиции ударил девушку в живот. Девушка сказала милиционерам, что она беременна, но на просьбы вызвать скорую сотрудники не реагировали несколько часов.

Врач из РУВД, которая спустя несколько часов осмотрела девушку, сказала, что не уверена в ее беременности. Малиновскую все равно отвезли в больницу, где подтвердили беременность. Врач в больнице обеспокоился тем, что у девушки есть киста.

Врач настаивал на госпитализации, но сотрудники милиции забрали девушку обратно в РУВД, а затем отправили в тюрьму.

В тюрьме девушку заставляли смотреть на то, как сотрудники милиции издеваются над задержанными на акциях протеста, и оказывали психологическое давление.

Там ей стало плохо, ее отвезли в больницу, где сделали операцию. У девушки произошел разрыв кисты.

Когда она очнулась после операции, то узнала, что потеряла ребенка.

Милиционеры также требовали подписать протокол, в котором девушка признавалась в торговле петардами.

Протокол она не подписала, но ей все равно присудили штраф.

Сейчас девушка с адвокатом готовит апелляцию.

Как сообщали Українські новини, в Минске прошла тайная инаугурация Лукашенко.

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