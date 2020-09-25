Беременную девушку в Беларуси ударили в живот сотрудники милиции. Она потеряла ребенка

В то время как в Беларуси продолжаются протесты оппозиции против фальсификаций на президентских выборах и очередного президентского срока Александра Лукашенко, стало известно, что ранее белорусские милиционеры задержали беременную женщину в ее собственной машине и ударили ее в живот, в результате чего она потеряла ребенка. Об этом сообщает Народная Воля. Так, 11 августа в городе Гродно Карину Малиновскую задержали рядом с домом. Она сидела в собственной машине и говорила по телефону. Трое в штатском подошли к автомобилю, открыли двери и забрали ее в участок. Девушку доставили в Ленинское РУВД, где один из сотрудников в штатском сразу же ударил девушку в грудь, в результате чего она упала на пол. Затем ей начали угрожать, что заберут полуторагодовалую дочь и посадят ее мать. Ее обвиняли в том, что она является координатором уличных протестов против Лукашенко. По словам девушки, один из сотрудников милиции ударил девушку в живот. Девушка сказала милиционерам, что она беременна, но на просьбы вызвать скорую сотрудники не реагировали несколько часов. Врач из РУВД, которая спустя несколько часов осмотрела девушку, сказала, что не уверена в ее беременности. Малиновскую все равно отвезли в больницу, где подтвердили беременность. Врач в больнице обеспокоился тем, что у девушки есть киста. Врач настаивал на госпитализации, но сотрудники милиции забрали девушку обратно в РУВД, а затем отправили в тюрьму. В тюрьме девушку заставляли смотреть на то, как сотрудники милиции издеваются над задержанными на акциях протеста, и оказывали психологическое давление. Там ей стало плохо, ее отвезли в больницу, где сделали операцию. У девушки произошел разрыв кисты. Когда она очнулась после операции, то узнала, что потеряла ребенка. Милиционеры также требовали подписать протокол, в котором девушка признавалась в торговле петардами. Протокол она не подписала, но ей все равно присудили штраф. Сейчас девушка с адвокатом готовит апелляцию. Как сообщали Українські новини, в Минске прошла тайная инаугурация Лукашенко. Также Украина не признала Лукашенко призидентом Беларуси.