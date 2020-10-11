"Земля голубая, будто апельсин" откроет Трускавецкий международный кинофестиваль "Корона Карпат"

В то время, как определился фильм, который будет представлять Украину на "Оскаре", "Земля голубая, будто апельсин" станет фильмом-открытия 9-го Трускавецкого международного кинофестиваля "Корона Карпат", который в этом году пройдет с 12 по 15 ноября. Ленту лично представит режиссерка фильма Ирина Цилык.

Об этом сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик".

"Корона Карпат" – крупнейшее кинособытие Западной Украины, которое ежегодно проходит в городе-курорте Трускавец. Программа фестиваля включает полнометражный и короткометражный национальный конкурс, внеконкурсную программу специальных показов и творческие встречи с кинематографистами. Отдельные мероприятия и кинопоказы проходят в Дрогобыче, Бориславе, Трускавце, Стрые, Моршине и Львове.

"Земля голубая, будто апельсин" – полнометражный дебют режиссерки и писательницы Ирины Цилык, который стал настоящей документальной сенсацией года. Фильм рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже долгое время. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружная и жизнерадостная. Мама и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и даже самостоятельно снимают фильмы о своей жизни во время войны.

Мировая премьера "Земли голубой, будто апельсин" состоялась в конкурсной секции World Documentary Competition кинофестиваля "Сандэнс", где лента получила Премию за лучшую режиссуру документального фильма. Украинское кино было впервые представлено в конкурсной программе этого известного и крупнейшего в США фестиваля независимого кино. Европейская премьера прошла на 70-м Берлинском кинофестивале в рамках программы Generation 14Plus, а украинская – на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где "Земля голубая, будто апельсин" стала лучшим фильмом Национального и Международного конкурса.

Фильм продолжает успешную фестивальную историю, в частности, получил Гран-при и награду за "Лучшую операторскую работу" крупнейшего польского фестиваля документальных фильмов Millennium Docs Against Gravity, награжден как "Лучший дебют" на кинофестивале Biografilm в Италии, признан "Лучшим фильмом о правах человека" на DokuFest в Косово и вошел в официальную программу престижных международных кинофестивалей: CPH:DOX в Дании, Hot Docs в Канаде, MoMA Doc Fortnight в США, IDFA в Нидерландах – крупнейшего кинофестиваля документального кино в мире, и еще более 50 других фестивалей. Также лента отобрана в шорт-лист Премии Европейской киноакадемии в категории "Лучший документальный фильм".

Фильм создан украинской продакшн-компанией "Альбатрос Коммуникос" (продюсерка Анна Капустина) и литовской продакшн-компанией "Мунмейкерс" (продюсерка Гедре Жицките) при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Литовского киноцентра и IDFA Bertha Fund (Нидерланды). Съемки проходили в 2017-2019 годах в Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области, а также в Киеве.

В широкий украинский прокат "Земля голубая, будто апельсин" выйдет 26 ноября.







Напомним, ранее украинский фильм о Донбассе получил награду на Венецианском кинофестивале.



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