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  • Второй сезон "Мандалорца" и последние серии "Сверхестественного": какие сериалы ждать в октябре
02 октября 2020, пятница, 19:20 27
Шоу-бизнес 2020-10-02T20:00:02+03:00
Українські Новини
Второй сезон "Мандалорца" и последние серии "Сверхестественного": какие сериалы ждать в октябре

Второй сезон "Мандалорца" и последние серии "Сверхестественного": какие сериалы ждать в октябре

Валерия Драгомирова
сериалы, Эмили в Париже, Ходячие мертвецы, Сверхъестественное, Хелстром, Мандалорец, Сериалы октября

Октябрь будет богат не только остросюжетными триллерами и боевиками, но и премьерами долгожданных сериалов. Українські Новини собрали ТОП-5 новых сериалов, которые не дадут скучать осенними вечерами. 

"Эмили в Париже"

Дата выхода – 2 октября

В центре сюжета шоу американка по имени Эмили, которая получила предложение поработать в Париже. Недолго думая, он переезжает во французскую столицу — место, где она будет жить новыми впечатлениями и, прежде всего, новыми романами. Сериал "Эмили в Париже" по стилю напоминает "Секс в большом городе".

"Ходячие мертвецы: Мир за пределами"

Дата выхода – 5 октября

Сериал Является спин-оффом сериала "Ходячие мертвецы", основанного на "одноименных комиксах" Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда.

Действие сериала начинается через десять лет после начала зомби-апокалипсиса и будет сфокусировано на двух молодых женщинах и "первом поколении, которое повзрослеет в мире постапокалипсиса". Кто-то из этого поколения "станет героями, кто-то станет злодеями, но в конце концов все из них навсегда изменятся". 

"Сверхъестественное" 15 сезон

Дата выхода – 8 октября

Это последний сезон американского мистического телесериала "Сверхъестественное". Сериал повествует о двух братьях — охотниках за нечистью, которые путешествуют по Соединенным Штатам Америки на черной Chevrolet Impala 1967 года, расследуя паранормальные явления, а также сражаясь с порождениями зла: демонами, призраками и другой нечистью. 


"Хелстром"

Дата выхода – 16 октября

Сериал расскажет о детях серийного убийцы Хелстрома. Повзрослев, Дэймон и Ана обнаружили у себя сверхспособности. Чтобы не выделяться среди других людей, они нашли работу для прикрытия.



"Мандалорец", 2 сезон

Дата выхода – 30 октября

События сериала будут происходить после крушения Империи и до формирования Первого Ордена и расскажут о приключениях одинокого стрелка на самой окраине Галактики, куда не смогла добраться Новая Республика.



Ранее Українські Новини писали, каких сериалов стоит ждать в сентябре

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