подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
10 октября 2020, суббота, 12:02 50 Инфографика
Медицина 2020-10-10T12:11:12+03:00
Українські Новини
В Киеве начала падать заболеваемость и смертность от COVID-19

В Киеве начала падать заболеваемость и смертность от COVID-19

Елена Новикова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, Covid-19, Распространение коронавируса, коронавирус в Киеве, заражение коронавирусом, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус в Киеве. Фото: pixabay
Коронавирус в Киеве. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 9 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 532 человека до 26 995, умерших - на 6 до 469.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 532 человек. 6 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 469 киевлян. На сегодня в столице уже 26 995 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Заболели 279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 214 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет, 25 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

Среди заболевших 21 медик.

В больницы столицы 9 октября были госпитализированы 82 пациента, остальные лечатся дома под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 216 человек, всего коронавирус преодолели 9 627 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Деснянском районе - 117, Дарницком - 89 и Днепровском - 67 случаев.

Распространение коронавируса в Киеве. Инфографика: КГГАРаспространение коронавируса в Киеве. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, в Украине после рекордного роста количество новых случаев COVID-19 начало снижаться.

Также по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Киев переведен из "желтой зоны" эпидемической опасности в "оранжевую".

Больше новостей о: Коронавирус Смерть от коронавируса Covid-19 Распространение коронавируса коронавирус в Киеве заражение коронавирусом Выздоровление от коронавируса

Количество проведенных ПЦР-тестов на COVID-19 прод...
В Украине после рекордного роста количество новых ...
В Украине рекордно выросло количество госпитализир...
Минздрав обновил список стран "красной зоны" по ра...
В Киеве начала падать заболеваемость и смертность от COVID-19
Партия Порошенко показала построенный за деньги Порошенко театр как пример хаотической застройки и разрушения
Новости
За сутки полицейские открыли еще 24 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса 12:45
Грищук отмечает определенные сложности с подписанием документов в Офисе генпрокурора 12:22
В Киеве начала падать заболеваемость и смертность от COVID-19 12:02 Инфографика
И.о главы САП Грищук не ожидал такой скорой отставки Холодницкого 11:35
Количество проведенных ПЦР-тестов на COVID-19 продолжает снижаться 11:26
больше новостей
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
Яйца и мясо птицы в Украине подорожают на 20%, – эксперты 07:10
Харьковский аэропорт Ярославского сообщил о восстановлении пассажиропотока 21:12
больше новостей
Яйца и мясо птицы в Украине подорожают на 20%, – эксперты 07:10
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Харьковский аэропорт Ярославского сообщил о восстановлении пассажиропотока 21:12
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
больше новостей
До конца карантина осталось 22 дня. Какие действуют ослабления
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok