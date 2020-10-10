В Киеве начала падать заболеваемость и смертность от COVID-19

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 9 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 532 человека до 26 995, умерших - на 6 до 469.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 532 человек. 6 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 469 киевлян. На сегодня в столице уже 26 995 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Заболели 279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 214 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет, 25 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

Среди заболевших 21 медик.

В больницы столицы 9 октября были госпитализированы 82 пациента, остальные лечатся дома под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 216 человек, всего коронавирус преодолели 9 627 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Деснянском районе - 117, Дарницком - 89 и Днепровском - 67 случаев.

Распространение коронавируса в Киеве. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, в Украине после рекордного роста количество новых случаев COVID-19 начало снижаться.

Также по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Киев переведен из "желтой зоны" эпидемической опасности в "оранжевую".

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