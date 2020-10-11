Киев попал в ТОП-5 городов мира с самым грязным воздухом

Киев попал в пятерку городов мира с самым грязным воздухом. Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

По состоянию на 11:00 11 октября Киев занимает 4 место в мировом рейтинге загрязненных городов с индексом 130.



На первом месте в списке по загрязнению Дели с индексом 167, в Тегеране индекс загрязнения - 158, а в Дакке - 152.

ТОП-10 городов с самым грязным воздухом в мире. Скриншот: iqair.com



Как сообщали Українські Новини, в апреле в Киеве наблюдалось загрязнение воздуха. Тогда качество воздуха в Киеве соответствовало индексу 153. Такой уровень воздуха вредит здоровью человека.



Кроме того, в апреле в Киевской области высокий индекс качества воздуха зафиксировали в Буче, Белгородке, Броварах, Хотяновке, Воропаеве. Специалисты призывали ограничить пребывание на открытом воздухе.

Ранее по Краматорску пронеслась сильная пылевая буря. Жители Краматорска жаловались на сильный ветер и пылевую бурю - ухудшилась видимость на улице, а еще пыль оседала на автомобили и одежду.

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