подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
11 октября 2020, воскресенье, 11:17 220
Общество 2020-10-11T11:45:02+03:00
Українські Новини
Киев попал в ТОП-5 городов мира с самым грязным воздухом

Киев попал в ТОП-5 городов мира с самым грязным воздухом

Валерия Драгомирова
Киев, Грязный воздух, Грязный воздух в Киеве
Смог
Смог

Киев попал в пятерку городов мира с самым грязным воздухом. Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

По состоянию на 11:00 11 октября Киев занимает 4 место в мировом рейтинге загрязненных городов с индексом 130.

На первом месте в списке по загрязнению Дели с индексом 167, в Тегеране индекс загрязнения - 158, а в Дакке - 152. 

ТОП-10 городов с самым грязным воздухом в мире. Скриншот: iqair.comТОП-10 городов с самым грязным воздухом в мире. Скриншот: iqair.com


Как сообщали Українські Новини, в апреле в Киеве наблюдалось загрязнение воздуха. Тогда качество воздуха в Киеве соответствовало индексу 153. Такой уровень воздуха вредит здоровью человека.

Кроме того, в апреле в Киевской области высокий индекс качества воздуха зафиксировали в Буче, Белгородке, Броварах, Хотяновке, Воропаеве. Специалисты призывали ограничить пребывание на открытом воздухе. 

Ранее по Краматорску пронеслась сильная пылевая буря. Жители Краматорска жаловались на сильный ветер и пылевую бурю - ухудшилась видимость на улице, а еще пыль оседала на автомобили и одежду.

Больше новостей о: Киев Грязный воздух Грязный воздух в Киеве

В Украине за сутки нашли 4 768 больных коронавирусом, 85 человек умерли
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке
Новости
Витренко призвал уволить набсовет и правление "Нефтегаза" 11:45
Киев попал в ТОП-5 городов мира с самым грязным воздухом 11:17
В Украине за сутки нашли 4 768 больных коронавирусом, 85 человек умерли 10:35
Во Франции наибольшая заболеваемость с начала пандемии — за сутки почти 27 тыс. случаев 10:18
Дональд Трамп больше не заражает коронавирусом, — врач 09:48
больше новостей
Михаил Добкин.
В ночь перед побегом Янукович звонил Ярошу и тот выполнил его просьбу не штурмовать Межигорье, — Добкин 14:15
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
Украинцы могут получать пенсию в 17 тысяч: как заработать максимальные выплаты 05:30 Инфографика
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
В Черкасской области учебные заведения целого района закрыли на карантин из-за COVID-19 22:29
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
Минобразования просит перевести детей на "дистанционку" на 2 недели 22:22
САП прогнозирует вынесение еще 19 приговоров до 2021, - Грищук 17:43
Михаил Добкин.
В ночь перед побегом Янукович звонил Ярошу и тот выполнил его просьбу не штурмовать Межигорье, — Добкин 14:15
больше новостей
Аналитик дал прогноз курса доллара на неделю: чего ожидать от американской валюты
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok