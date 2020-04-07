Что делать, если в воздухе ощущается запах гари и смог

В то время как спасатели пытаются ликвидировать массовые лесные пожары, в том числе масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, качество воздуха в Украине ухудшилось. Люди жалуются на запах дыма в городах, а спасатель призывают воздержаться от поджогов травы.

В Киевской городской государственной администрации дали советы, что делать в случаях задымленности, смога.

Как действовать при задымленности в городе:

ограничить пребывание на открытом воздухе, избегать длительного пребывания на открытом воздухе ранним утром, когда в воздухе находится максимальное количество смога, и в самое жаркое время суток. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

НЕ гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

В случае задымленности Киева, городская власть рекомендует:

ограничить автотранспортное движение, особенно грузового транспорта на улицах города

не допускать сжигания отходов, вещей и т.д., приготовление пищи на открытом воздухе и в неустановленных местах;

проводить ежедневный полив улиц, проезжей части, тротуаров, придомовой территории и зеленых зон в утренние (до 8.00) и вечерние (после 18.00) часа.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве несколько дней будет загрязненный воздух.

Ранее в ГосЧС показали с воздуха масштабные пожары в Украине.