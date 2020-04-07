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07 апреля 2020, вторник, 21:04 5
Жизнь 2020-04-07T21:05:10+03:00
Українські Новини
Что делать, если в воздухе ощущается запах гари и смог

Что делать, если в воздухе ощущается запах гари и смог

Ярина Вацяк
Пожары, Задымление, Пожар в Чернобыльской зоне, загрязнение воздуха, качество воздуха, запах дыма
Смог
Смог

В то время как спасатели пытаются ликвидировать массовые лесные пожары, в том числе масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, качество воздуха в Украине ухудшилось. Люди жалуются на запах дыма в городах, а спасатель призывают воздержаться от поджогов травы.

В Киевской городской государственной администрации дали советы, что делать в случаях задымленности, смога.

Как действовать при задымленности в городе:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе, избегать длительного пребывания на открытом воздухе ранним утром, когда в воздухе находится максимальное количество смога, и в самое жаркое время суток. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;
  • НЕ гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

В случае задымленности Киева, городская власть рекомендует:

  • ограничить автотранспортное движение, особенно грузового транспорта на улицах города
  • не допускать сжигания отходов, вещей и т.д., приготовление пищи на открытом воздухе и в неустановленных местах;
  • проводить ежедневный полив улиц, проезжей части, тротуаров, придомовой территории и зеленых зон в утренние (до 8.00) и вечерние (после 18.00) часа.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве несколько дней будет загрязненный воздух.

Ранее в ГосЧС показали с воздуха масштабные пожары в Украине.

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