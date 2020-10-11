Дональд Трамп больше не заражает коронавирусом, — врач

Президент США Дональд Трамп, который ранее подхватил коронавирус, больше не представляет опасности для окружающих. Лечащий врач Шон Конли разрешил Трампу вернуться к активному графику работы. Об этом пишет CNN. В записке врача говорится, что Трамп выполнил все критерии Центра контроля и профилактики заболеваний для того, чтобы завершить изоляцию. В то же время о результатах тестирования президента не сообщается. Врач также добавил, что у Трампа не было температуры последние сутки, а диагностические тесты показывают, что вирус не размножается. Однако, какие именно диагностические тесты делали президенту, в Белом доме не говорят. Президент США Дональд Трамп поприветствовал балкона несколько сотен своих сторонников, собравшихся на лужайке Белого дома в субботу. У Трампа запланировано на эту неделю три митинга, в которых он планирует принять участие.Как сообщали Українські Новини, Трампа выписали из больницы 6 октября. Ранее СМИ писали, что Трамп не на пути к выздоровлению.Тем временем Байден на 10% опережает Трампа за месяц до президентских выборов.