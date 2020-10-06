Не бойтесь Covid-19: Трампа выписали из больницы

Президент США Дональд Трамп, у которого ранее нашли коронавирусную болезнь, покинул медицинский центр, где он был последние несколько дней. Об этом Трамп написал в своем Twitter."Я покину замечательный медицинский центр Уолтера Рида сегодня в 18:30. Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь Covid. Не позволяйте ему доминировать в вашей жизни. При администрации Трампа мы разработали действительно отличное лекарство и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад", - написал он.Как пишет "Европейская правда", разрешение покинуть больницу президент получил от своих врачей. Уже в понедельник вечером (по Вашингтону) Трамп прилетел на вертолете в свою администрацию. Кроме Трампа, в настоящее время вирус подтвердили также у его жены Мелании, руководителя предвыборной кампании Билла Степиена, нескольких сенаторов и ряда других людей из близкого круга американского президента.Как сообщали Українські Новини, СМИ писали, что Трамп не на пути к выздоровлению. Тем временем Байден на 10% опережает Трампа за месяц до президентских выборов.