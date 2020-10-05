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Америка 2020-10-05T09:27:43+03:00
Українські Новини
Байден на 10% опережает Трампа за месяц до президентских выборов, — опрос

Байден на 10% опережает Трампа за месяц до президентских выборов, — опрос

Валерия Драгомирова
Джо Байден, выборы президента США, Выборы в США, Трамп Дональд
Выборы в США. Фото: depositphotos
Выборы в США. Фото: depositphotos

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает  действующего главу государства Дональда Трампа, который заболел коронавирусом, на 10%.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на данные опроса Reuters/Poll Ipsos.

Среди тех взрослых, которые, как ожидается, будут голосовать на выборах 3 ноября, опрос показал, что 51% поддержат Байдена, а 41% заявили, что проголосуют за Трампа. Еще 4% выбрали другого кандидата, еще 4% заявили, что не определились с выбором.

Преимущество Байдена над Трампом в 10 пунктов это на 1-2 пункта выше, чем за последние несколько недель, хотя это увеличение все еще находится в пределах точности опроса - плюс-минус 5 процентных пунктов.

За месяц до выборов Байден сохранил раннее преимущество в общенациональном голосовании. Но для того, чтобы стать президентом, кандидат должен победить в достаточном количестве штатов, чтобы выиграть Коллегию выборщиков, а опросы в самых конкурентных штатах показывают, что Трамп почти так же популярен, как Байден.

Большинство американцев по-прежнему глубоко обеспокоены коронавирусом, и опрос показал, что 65%, в том числе 9 из 10 зарегистрированных демократов и 5 из 10 зарегистрированных республиканцев, согласны с тем, что "если бы президент Трамп отнесся к коронавирусу более серьезно, он, вероятно, не заразился бы".

Только 34% заявили, что они думают, что Трамп говорит им правду о коронавирусе, в то время как 55% заявили, что нет, а 11% не уверены.

Из опрошенных 57% американцев заявили, что они не одобряют реакцию Трампа на пандемию COVID-19 в целом, что примерно на 3 пункта выше, чем в опросе, проведенном в конце прошлой недели.

Американцы также, по всей видимости, в значительной степени поддерживают ограничение президентской гонки 2020 года, чтобы обеспечить всеобщую безопасность.

67% американцев хотят прекратить митинги с личным участием кандидатов, а 59% считают, что президентские дебаты следует отложить до тех пор, пока Трамп не выздоровеет от коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, во время предвыборных дебатов Джо Байден назвал Дональда Трампа "щенком Путина".

Ранее Трамп заподозрил Байдена в употреблении наркотиков и призвал сдать тест перед дебатами. 

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