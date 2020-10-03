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03 октября 2020, суббота, 21:41 60
Америка 2020-10-03T22:15:01+03:00
Українські Новини
Трамп не на пути к выздоровлению, следующие двое суток критические, - CNN

Трамп не на пути к выздоровлению, следующие двое суток критические, - CNN

Надежда Комендантова
Коронавирус, президент США, Дональд Трамп, коронавирус у Трампа
Дональд Трамп. Фото: championat.com
Дональд Трамп. Фото: championat.com

Сегодня врач президента США Шон Конли на пресс-конференции рассказал, что больной коронавирусом американский лидер находится в "хорошем состоянии". В то же время знакомый с состоянием здоровья Дональда Трампа источник заявил, что на самом деле ситуация противоположная.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам неназванного собеседника телеканала, последние сутки жизненно важные показатели Трампа были очень тревожными, а следующие 48 часов будут критическими с точки зрения его ухода.

"Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению (Трампа - ред.)", - подчеркнул источник.

Телеканал уже обратился к Белому дому с просьбой разъяснить ситуацию с состоянием зараженного коронавирусом президента США, но пока ответа не получил.

В то же время, как сообщает The Associated Press со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с состоянием Трампа, президент США в пятницу, находясь в Белом доме, получил кислородную терапию.

Во время субботнего брифинга врача президента США Шона Конли, он не ответил на вопрос журналистов о кислородной терапии политика, лишь отметил, что в субботу Трамп обходится без нее и принимает лекарства.

"По словам человека, знакомого с состоянием Трампа, некоторые жизненно важные функции президента за последние сутки вызвали обеспокоенность. Человек, не уполномоченный публично выступать, на условиях анонимности заявил, что следующие 48 часов будут решающими", - пишет издание.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19 после проведения дебатов с Джо Байденом.

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