После незначительных колебаний курс гривны укрепился в конце недели

В то время как на межбанке курс национальной валюты незначительно снизился, Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны за неделю с 28,3408 до 28,2098 UAH/USD.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении регулятора.

Эту неделю гривна встретила на отметке 28,3408 UAH/USD и достигнув самой низкой отметки в 28,4009 UAH/USD 6 октября начала плавное движение вверх до 28,2098 UAH/USD 12 октября.

Так выглядит официальный курс гривны к американскому доллару:

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

5 октября 6 октября 7 октября 8 октября 9-11 октября 12 октября 28,3408 28,4009 08,3639 28,3240 28,2836 28,2098

Также в Национальном банке опубликовали курс гривны к другим валютам:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 1 австралийский доллар 20,2941 944 AZN 1 азербайджанский манат 16,6047 933 BYN 1 белорусский рубль 10,9066 975 BGN 1 болгарский лев 17,0154 410 KRW 100 вона 2,4585 344 HKD 1 гонконгский доллар 3,6399 208 DKK 1 датская крона 4,4717 840 USD 1 доллар США 28,2098 978 EUR 1 Евро 33,2791 818 EGP 1 египетский фунт 1,7958 392 JPY 10 иена 2,6634 985 PLN 1 злотый 7,4470 356 INR 10 индийская рупия 3,8565 124 CAD 1 канадский доллар 21,4116 191 HRK 1 куна 4,3964 484 MXN 1 мексиканский песо 1,3269 498 MDL 1 молдавский лей 1,6653 376 ILS 1 новый израильский шекель 8,3496 554 NZD 1 новозеландский доллар 18,6819 578 NOK 1 норвежская крона 3,0633 710 ZAR 1 ренд 1,7131 643 RUB 10 российский рубль 3,6596 946 RON 1 румынский лей 6,8313 360 IDR 1000 рупия 1,9189 682 SAR 1 саудовский риял 7,5202 702 SGD 1 сингапурский доллар 20,816 960 XDR 1 СПЗ 39,8912 398 KZT 100 тенге 6,6116 949 TRY 1 турецкая лира 3,5680 348 HUF 100 форинт 9,3398 826 GBP 1 фунт стерлингов 36,4936 203 CZK 1 чешская крона 1,2269 752 SEK 1 шведская крона 3,1949 756 CHF 1 швейцарский франк 30,8912 156 CNY 1 юань женьминьби 4,2098 Как сообщали Українські Новини, перед выходными курс продажи наличного доллара и евро обвалился в очередной раз до 28,3663 и 33,3409, соответственно.

Также сообщалось, что в сентябре больше всего подорожали услуги жилищно-коммунального хозяйства и образование, а цены на продукты питания наоборот снизились.

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