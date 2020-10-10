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10 октября 2020, суббота, 05:45 2049
Экономика 2020-10-10T07:30:02+03:00
Українські Новини
После незначительных колебаний курс гривны укрепился в конце недели

После незначительных колебаний курс гривны укрепился в конце недели

Константин Долгий
Гривна, Валюта, Курс валют, Доллар, Евро, Национальный банк Украины
Деньги. Фото: belprauda.org
Деньги. Фото: belprauda.org

В то время как на межбанке курс национальной валюты незначительно снизился, Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны за неделю с 28,3408 до 28,2098 UAH/USD.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении регулятора.

Эту неделю гривна встретила на отметке 28,3408 UAH/USD и достигнув самой низкой отметки в 28,4009 UAH/USD 6 октября начала плавное движение вверх до 28,2098 UAH/USD 12 октября.

Так выглядит официальный курс гривны к американскому доллару:

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

5 октября 6 октября 7 октября 8 октября 9-11 октября 12 октября
28,3408 28,4009 08,3639 28,3240 28,2836 28,2098

Также в Национальном банке опубликовали курс гривны к другим валютам:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 20,2941
944 AZN 1 азербайджанский манат 16,6047
933 BYN 1 белорусский рубль 10,9066
975 BGN 1 болгарский лев 17,0154
410 KRW 100 вона 2,4585
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,6399
208 DKK 1 датская крона 4,4717
840 USD 1 доллар США 28,2098
978 EUR 1 Евро 33,2791
818 EGP 1 египетский фунт 1,7958
392 JPY 10 иена 2,6634
985 PLN 1 злотый 7,4470
356 INR 10 индийская рупия 3,8565
124 CAD 1 канадский доллар 21,4116
191 HRK 1 куна 4,3964
484 MXN 1 мексиканский песо 1,3269
498 MDL 1 молдавский лей 1,6653
376 ILS 1 новый израильский шекель 8,3496
554 NZD 1 новозеландский доллар 18,6819
578 NOK 1 норвежская крона 3,0633
710 ZAR 1 ренд 1,7131
643 RUB 10 российский рубль 3,6596
946 RON 1 румынский лей 6,8313
360 IDR 1000 рупия 1,9189
682 SAR 1 саудовский риял 7,5202
702 SGD 1 сингапурский доллар 20,816
960 XDR 1 СПЗ 39,8912
398 KZT 100 тенге 6,6116
949 TRY 1 турецкая лира 3,5680
348 HUF 100 форинт 9,3398
826 GBP 1 фунт стерлингов 36,4936
203 CZK 1 чешская крона 1,2269
752 SEK 1 шведская крона 3,1949
756 CHF 1 швейцарский франк 30,8912
156 CNY 1 юань женьминьби 4,2098

Как сообщали Українські Новини, перед выходными курс продажи наличного доллара и евро обвалился в очередной раз до 28,3663 и 33,3409, соответственно.

Также сообщалось, что в сентябре больше всего подорожали услуги жилищно-коммунального хозяйства и образование, а цены на продукты питания наоборот снизились.

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