Верховный Суд требует оплатить информацию о зарплатах судей

Верховный Суд не предоставил информацию о зарплатах всех судей в связи с тем, что за изготовление цифровых копий документов путем сканирования на 77 страницах необходимо потратить 169,4 гривен.

Об этом говорится в ответе Верховного Суда на запрос Українських Новин.

Верховный суд предоставил информацию о зарплатах за июль только 20 судей.

Для того чтобы получить информацию об остальных судьях (180 человек), Верховный Суд направил агентству счет на оплату за копирование документов в расчете 2,2 гривны за одну страницу.

При этом суд сослался на законодательство о том, то запрашивающее информацию лицо должно оплатить расходы на копирование документов, если такой объем составляет более 10 страниц.

Как сообщали Українськi Новини, глава КС Тупицкий за два месяца получил почти 100 тыс. гривен отпускных.

Тем временем зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний сократили на период карантина.

А средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен

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