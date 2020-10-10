В ЦИК показали процедуру правильного заполнения бюллетеня на местных выборах

В то время Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила форму протоколов о результатах голосования для территориальных комиссий, украинцам показали алгоритм заполнения избирательного бюллетеня во время местных выборов 25 октября.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в видеоролике, который опубликован на официальном канале ЦИК в YouTube.

Первым делом, рекомендуют в ЦВК, необходимо внимательно прочитать содержимое избирательно бюллетеня, изучить состав кандидатов и политических сил, который они представляют.

После этого нужно выбрать местную организацию той политической партии, за которую гражданин хочет отдать свой голос. Для это следует поставить "плюс" или другую пометку в специальном поле напротив названия партии.

Чтобы выбрать кандидата в депутаты следует в расположенном рядом поле, где нанесен трафарет, поставить цифру, которая соответствует его порядковому номера.

В ЦИК напомнили, что граждане могут проголосовать лишь за одну партию и одного кандидата в депутаты от этой партии.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 8 октября, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 205 международных наблюдателей, которые примут участие в местных выборах.

Также сообщалось, что больше половины опрошенных украинцев заявили о готовности принять участие в избирательном процессе, даже в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

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