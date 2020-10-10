Свободу узникам Кремля. В Киеве проходит акция в поддержку пленных и пропавших без вести украинцев

В субботу, 10 октября, в Киеве сотни людей вышли на акцию в поддержку пленных, которые до сих пор находятся в плену в России и на временно оккупированных территориях Донбасса, в то время, как у Зеленского ожидают скорый обмен пленными, а в списках около 100 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Так, сообщается, что на акцию пришли около 300 человек. Марш стартовал от Золотых ворот, затем сотни родственников военнопленных и без вести пропавших направиличь к Офису президента.

Главная цель - чтобы не забывали о каждом.

Участники мероприятия также потребовали принятия закона о статусе пленного, чтобы такие люди имели социальную помощь и соцгарантии, а боевики несли наказания за преступления.

На фотографиях с места события видно, что люди держат плакаты пленников и плакаты с надписью "свободу узникам Кремля".

Акция в Киеве в поддержку пленных украинцев. Фото: Telegram/PavlovskyNews

Акция в Киеве в поддержку пленных. Фото: Telegram/PavlovskyNews

Акция в поддержку пленных. Фото: Telegram/PavlovskyNews

Как сообщали Українські Новини, Ермак заявил, что на Донбассе может состояться обмен пленными по формуле "100 на 100".

Ранее зимой трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.

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