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13 сентября 2020, воскресенье, 23:07 20
Внешняя политика 2020-09-13T23:07:01+03:00
Українські Новини
Ермак заявил, что на Донбассе может состояться обмен пленными по формуле "100 на 100"

Ермак заявил, что на Донбассе может состояться обмен пленными по формуле "100 на 100"

Валерия Драгомирова
Донбасс, Красный крест, обмен пленными
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Вопрос обмена пленными будет обсуждаться уже на следующей неделе. С обеих сторон сейчас есть "около сотни человек", среди которых более 20 крымских татар. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. 

По словам Ермака, на неподконтрольную территорию Донбасса отправится миссия "Красного креста". На уточнение журналиста о том, является ли это первым этапом к обмену пленными, Ермак ответил утвердительно.

"Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкое задание от президента, и возвращение пленных – наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые произойдут в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек", – заявил Ермак.

Как сообщали Українські Новини, зимой трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.

Ранее также ТКГ обсудила обмен по принципу "всех на всех": итоги встречи.

Тем временем, обвиняемый в смерти десяти украинских военных Бутрименко внесен в список на обмен пленными.

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