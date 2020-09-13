Ермак заявил, что на Донбассе может состояться обмен пленными по формуле "100 на 100"

Вопрос обмена пленными будет обсуждаться уже на следующей неделе. С обеих сторон сейчас есть "около сотни человек", среди которых более 20 крымских татар. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, на неподконтрольную территорию Донбасса отправится миссия "Красного креста". На уточнение журналиста о том, является ли это первым этапом к обмену пленными, Ермак ответил утвердительно.

"Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкое задание от президента, и возвращение пленных – наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые произойдут в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек", – заявил Ермак.

Как сообщали Українські Новини, зимой трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.

Ранее также ТКГ обсудила обмен по принципу "всех на всех": итоги встречи.

Тем временем, обвиняемый в смерти десяти украинских военных Бутрименко внесен в список на обмен пленными.

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