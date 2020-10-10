Киев частично ограничит движение по мосту Патона 11 и 12 октября из-за ремонтных работ

В то время как в Киеве почти на две недели ограничили движение транспорта на проспекте Степана Бандеры, с 7:00 11 октября до 07:00 12 октября на мосту Патона будут проводится ремонтные работы, из-за чего на этом участке будет частично ограничен проезд.

Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", передают Українськi Новини.

"11 октября с 7:00 до 7:00 12 октября будет ограничено движение транспорта на съезде с моста Патона на Днепровскую Набережную и съезде с Днепровской Набережной на мост Патона", — говорится в нем.

Отмечается, что ограничение связано с устройством верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

КП просит киевлян с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщали Українськi Новини, Киев намерен частично ограничить движение на улице Семашко 10 октября и на улице Якуба Коласа 11 октября для восстановления покрытия проезжей части после ремонта подземных коммуникаций.

Также сообщалось, что накануне из-за ремонтных и восстановительных работ киевские дорожники на две недели ограничили движение по Южному мосту.

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