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09 октября 2020, пятница, 21:05 154
Общество 2020-10-09T21:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве на выходных ограничат движение на улицах Семашко и Якуба Коласа, - КГГА

В Киеве на выходных ограничат движение на улицах Семашко и Якуба Коласа, - КГГА

Константин Долгий
Киев, Ограничение движения, Киевская городская государственная администрация, Ремонт дороги
Ремонт дороги. Фото: mygid.info
Ремонт дороги. Фото: mygid.info

В то время как мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие улицы столицы отремонтируют в 2021 году, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена частично ограничить движение транспорта на улице Семашко 10 октября и на улице Якуба Коласа 11 октября.

Об этом говорится в сообщениях пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"10 октября на ул. Семашко частично ограничат движение с 8:00 до 17:00. На ул. Семашко будут восстанавливать покрытие проезжей части после ремонта подземных коммуникаций. Обустраивать асфальтовое покрытие на участке между ул. Победы и ул. Ф.Пушиной", — говорится в сообщении.

Указано, что работы будут выполнены в течение субботы, 10 октября.

"С 08:00 до 17:00 11 октября на ул. Якуба Коласа частично ограничат движение транспорта. На этой улице продолжается средний ремонт. Дорожники обновят покрытие на участке между ул. П. Чаадаева и ул. Г. Юры. 11 октября запланировано обустроить новое асфальтовое покрытие", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 7 октября коммунальная корпорация "Киевавтодор" заявила, что намерена частично ограничить движение на проспекте Бандеры до 20 октября из-за ремонта.

Также сообщалось, что в Киеве до середины октября на Южном мосту частично ограничили движение автомобильного транспорта.

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