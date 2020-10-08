На проспекте Бандеры в Киеве ограничили движение почти на две недели

В то время, как до 27 октября в Киеве частично ограничили движение на улице Бульварно-Кудрявской, коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничит движение на проспекте Бандеры до 20 октября из-за ремонта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"С 1:00 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение", - сказано в нем.

По информации коммунальной корпорации, на проспекте Бандеры завершен первый этап капитального ремонта.

Магистраль обновлена от Северного моста до ул. Оболонского.

Работы продлятся на участке от ул. О. Телиги до железнодорожной станции "Зенит".

Во время работ движение будет ограничено частично.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве по Южному мосту ограничили движение до 15 октября.

Также движение частично ограничили и на проспекте Лобановского в Киеве до 11 октября. Дорожники на проспекте Лобановского начинают средний ремонт. Обновлять покрытие будут на участке между улицами Кайсарова и Демеевской

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