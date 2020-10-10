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10 октября 2020, суббота, 18:51 45
Судебная власть 2020-10-10T18:52:12+03:00
Українські Новини
И.о. главы САП Грищук считает антикоррупционную прокуратуру эффективным органом

И.о. главы САП Грищук считает антикоррупционную прокуратуру эффективным органом

Константин Долгий
Максим Грищук, САП, Специализированная антикоррупционная прокуратура, И.о главы САП
Максим Грищук. Фото: Facebook / Максим Грищук
Максим Грищук. Фото: Facebook / Максим Грищук

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, который поддержал идею легализации оружия, считает, что САП эффективно работает.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

Грищук прокомментировал заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой в одном из интервью о неэффективности САП.

"Не согласен с таким мнением. Считаю, что мы эффективно работаем и доказываем нашу эффективность ежедневно в тех процессуальных документах, которые мы подписываем, в суде, сообщая о подозрении, поддерживая государственное обвинение", - сказал Грищук.

Он отметил, что за год работы Высший антикоррупционный суд показал, что нет ни у кого иммунитета, а есть необходимость в соблюдении полного процесса для того, чтобы потом не было вопросов и возможности оспаривать и нивелировать всю работу антикоррупционных органов.

Как сообщали Українськi Новини, в мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о неэффективности работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также сообщалось, что Грищук выразил надежду на вынесении еще 19 приговоров по топ-коррупции до 2021 года.

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