И.о. главы САП Грищук считает антикоррупционную прокуратуру эффективным органом

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, который поддержал идею легализации оружия, считает, что САП эффективно работает.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

Грищук прокомментировал заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой в одном из интервью о неэффективности САП.

"Не согласен с таким мнением. Считаю, что мы эффективно работаем и доказываем нашу эффективность ежедневно в тех процессуальных документах, которые мы подписываем, в суде, сообщая о подозрении, поддерживая государственное обвинение", - сказал Грищук.

Он отметил, что за год работы Высший антикоррупционный суд показал, что нет ни у кого иммунитета, а есть необходимость в соблюдении полного процесса для того, чтобы потом не было вопросов и возможности оспаривать и нивелировать всю работу антикоррупционных органов.

Как сообщали Українськi Новини, в мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о неэффективности работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также сообщалось, что Грищук выразил надежду на вынесении еще 19 приговоров по топ-коррупции до 2021 года.

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