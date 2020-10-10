25 кандидатов в депутаты местных советов в Ивано-Франковской области отказались от баллотирования, - "Опора"

В то время как в Национальной полиции открыли еще более 20 уголовных дел за нарушение избирательного процесса, гражданская сеть "Опора" заявляет, что 25 кандидатов в депутаты местных советов в Ивано-Франковской области отказались баллотироваться.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Опоры", передают Українськi Новини.

"По информации руководства Ивано-Франковской областной, районных и городских избирательных комиссий, которые являются центрами новосозданных районов, ряд кандидатов в депутаты и кандидат на должность городского головы в установленные сроки отказались от баллотирования", — говорится в нем.

Так, в Ивано-Франковский областной совет отказались баллотироваться 2 кандидата — от партий "Всеукраинское объединение "Свобода" и "Европейская солидарность".

В депутаты Ивано-Франковского районного совета отказался баллотироваться кандидат от "Голоса", а в Ивано-Франковский городской совет — от Украинской Галицкой партии.

В Калушский районнный совет передумали баллотироваться по 1 кандидату от "Слуги народа, "Украинского демократического альянса за реформы (УДАР) Виталия Кличко", "Европейской солидарности", "За будущее", "Всеукраинского объединения "Батьківщина".

Баллотироваться в Калушский городской совет отказались кандидаты от "УДАРа" и "За будущее".

В Надвирнянский районный совет отказались баллотироваться кандидаты от "Победы Пальчевского" и "Батьківщини", а в Надворнянский городской совет — кандидат от "Евросолидарности".

От места в Коломыйском районном совете отказались кандидаты от "Самопомощи", "За будущее" и "Евросолидарности".

В Коломыйский горсовет баллотироваться отказались кандидаты от "Народного руха Украины" и "Национального корпуса".

В Косовский районный совет отказались баллотироваться кандидат от "УДАРа" и "Евросолидарности", а в Косовский горсовет — от "Слуги народа".

Также в Косово снял свою кандидатуру на должность мэра самовыдвиженец Роман Сверида.

В Верховинский районный совет отказались баллотироваться 2 кандидата от "Платформы общин".

Согласно части 1 ст. 231 Избирательного кодекса до 6 октября включительно территориальные избирательные комиссии принимают решение об отмене регистрации кандидата в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы на основании соответствующего обращения кандидата или местной организации партии.

Как сообщали Українські Новини, ранее политолог Кирилл Молчанов заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский дал личное указание снять кандидата в мэры Одессы Дмитрия Голубова с избирательного процесса.

Также сообщалось, что в Черновцах двое кандидатов на должность городского головы пожелали снять свои кандидатуры.

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