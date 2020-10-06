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  • По личному звонку Зеленского в Одессе с выборов сняли кандидата в мэры Голубова, – Молчанов
06 октября 2020, вторник, 13:13 1224
Выборы 2020-10-06T13:24:46+03:00
Українські Новини
По личному звонку Зеленского в Одессе с выборов сняли кандидата в мэры Голубова, – Молчанов

По личному звонку Зеленского в Одессе с выборов сняли кандидата в мэры Голубова, – Молчанов

Ирина Дорофейчук
Президент Украины, Кирилл Молчанов, Владимир Зеленский, Местные выборы-2020, Дмитрий Голубов, Блок Дмитрия Голубова
Дмитрий Голубов. Фото из открытых источников
Дмитрий Голубов. Фото из открытых источников

Политолог Кирилл Молчанов заявил, что указание снять кандидата в мэры Одессы Дмитрия Голубова и его партию "Блок Дмитрия Голубова" с избирательной гонки дал лично Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом политолог сообщил, ссылаясь на информацию от источников.

"Впервые в истории страны Президент лично позвонил с указанием снять с выборов кандидата в мэры Одессы! Речь идет о Дмитрии Голубове, которого сегодня сняли с избирательной гонки по решению суда. Иски против него подали "Слуги народа" якобы из-за проблем с регистрацией. Но реальной причиной была огромная поддержка Голубова в Одессе. По данным соцопросов, он уверенно выходил во второй тур. Таким образом, рушился план ОП с выходом Филимонова во 2-й тур и последующего слива выборов в Одессе под Труханова", - отметил Кирилл Молчанов.

Кирилл Молчанов назвал этот инцидент применением административного ресурса.

В свою очередь, сам Дмитрий Голубов также рассказал о давлении на суд со стороны Президента Украины.

"По моей информации, Зеленский лично звонил главе суда и описал, что произойдет с судьями, которые попытаются принять законное решение и оставить нашу команду в гонке. После этого, по просьбе Зеленского, руководитель областного СБУ Виктор Доровский повторил угрозу посадить в тюрьму судей уже при личной встрече с председателем апелляционного суда Одесской области. Параллельно сотрудники СБУ приезжали к членам территориальных комиссий домой и пытались заставить дать показания о каких-то нарушениях в поданной мной и моей партией документации. Таких грязных выборов в Одессе еще не было никогда. И причина - боязнь правящей партии вчистую проиграть выборы в южной столице", - сказал Дмитрий Голубов.

Голубов отметил при этом, что остается в политике и будет "дальше отстаивать интересы одесситов".

Напомним, основанием для судебного иска послужила якобы неверно оформленная оплата залога для участия в местных выборах.

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